МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Дальневосточное морское пароходство (ДВМП, "дочка" российской транспортной группы "Fesco") подало в Лондонский арбитраж иски о взыскании долгов с компаний, связываемых с Зиявудином Магомедовым, сообщает компания.

"Менеджмент группы в соответствии с поручением совета директоров подал иски к ряду акционеров компании с требованием вернуть выданные им кредиты. Эти заемные средства в дальнейшем были направлены ими на выкуп активов группы. Иски поданы в Лондонский международный арбитражный суд дочерней компанией ПАО "ДВМП" в отношении компаний, связываемых с Зиявудином Магомедовым", — говорится в сообщении.