МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный рейтинг АФК "Система" в иностранной и национальной валютах до "ВВ" с "ВВ-", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Портфель АФК "Система" состоит из нескольких активов, которые либо остались устойчивыми во время пандемии с точки зрения операционных показателей, либо извлекли из этого пользу", — говорится в сообщении агентства.

Стабильный прогноз отражает мнение S&P о том, что компании удастся сохранить соотношение размера кредита к стоимости залогового имущества (LTV) на уровне ниже 40% в течение следующего года. Агентство отмечает, что средства, полученные от продажи доли в "Детском мире", АФК "Система" направила на погашение долга.

Согласно подсчетам агентства, АФК "Система" увеличила стоимость своего портфеля на 20% с момента прошлого рейтингового действия агентства в августе прошлого года.

В начале сентября АФК "Система" полностью вышла из капитала "Детского мира", продав 20,38% акций ритейлера.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков, владеющий 59,2% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,1817%.