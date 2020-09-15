МИНСК, 15 сен — ПРАЙМ. Экономика Белоруссии в январе-августе текущего года снизилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил во вторник Национальный статистический комитет республики (Белстат).

"Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь-август 2020 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 93 миллиарда белорусских рублей (около 36 миллиардов долларов по текущему курсу), или в сопоставимых ценах 98,7% к уровню января–августа 2019 года", — говорится в сообщении на сайте Белстата.

Как отметили в ведомстве, индекс-дефлятор ВВП в январе-августе текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,5%.

В 2019 году ВВП Белоруссии вырос на 1,2%. В мае министр экономики страны Александр Червяков заявлял, что власти рассчитывают в условиях пандемии коронавируса COVID-19 не допустить сокращения ВВП по итогам текущего года. В августе первый вице-премьер Николай Снопков заявил, что пока нет предпосылок ожидать снижения ВВП страны в этом году по сравнению с 2019 годом.

Согласно базовому макроэкономическому сценарию, рост экономики республики в этом году был запланирован на уровне 2,8%. При этом сформирован также бюджетный, консервативный сценарий, который предполагал рост ВВП по итогам года на 1,9%.