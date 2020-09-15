МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Производство пива (кроме отходов пивоварения) в России в августе уменьшилось на 19,4% по сравнению июлем текущего года, выпуск сигарет увеличился на 2,2%, следует из материалов Росстата.

По сравнению с августом прошлого года динамика противоположная: выпуск пива увеличился на 9%, сигарет — сократился на 2,3%. В целом за восемь месяцев в стране, по данным статистического ведомства, было произведено 559 миллионов декалитров пива и 157 миллиардов штук сигарет.

Производство минеральных и питьевых вод в августе увеличилось на 8,1% в годовом выражении, но уменьшилось на 21,2% — в месячном, а за восемь месяцев было выпущено 10,6 миллиарда полулитров воды.

В целом производство напитков в РФ в августе выросло на 10,8% в годовом выражении, но снизилось на 13,5% — в месячном, тогда как производство табачных изделий уменьшилось на 2,6% в годовом выражении, увеличившись при этом на 1,5% в месячном выражении.