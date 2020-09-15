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ВАШИНГТОН, 15 сен /ПРАЙМ/. Компания Apple представила во вторник новую модель планшета iPad, прямая трансляция идет на сайте компании.

Второй раз из-за пандемии коронавируса презентация новинок проходит в формате видеопрезентации без традиционного для конференций Apple присутствия гостей в зале.

Новинка iPad восьмого поколения стала "мощнейшей из когда-либо существовавших", сообщили в компании.

Новый iPad оснащен чипом А12 и, как утверждают в Apple, он в два раза мощнее, чем флагманские модели ноутбуков Windows, в три раза мощнее планшетов Android и в шесть раз в сравнении с Chromebook. Новинка доступна для заказа на сайте компании уже во вторник по цене 329 долларов, продажи начнутся 18 сентября.

Также Apple представила iPad Air. Вслед за iPad Pro, iPad Air получил экран на всю переднюю панель: функция Touch ID, как рассказали создатели, переехала на кнопку включения девайса в его верхней панели. Новинка выходит в следующем месяце в пяти цветах по стартовой цене 599 долларов.