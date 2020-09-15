МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ в среду обсудит законопроект о тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что принятие этого законопроекта позволит в 2021-2023 годах сохранить размеры страховых тарифов по классам профессионального риска на уровне 2020 года. Кроме того, это позволит установить, что средний страховой депозит по видам экономической деятельности составит 0,51 процента к суммам выплат и прочих вознаграждений.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: "О проекте федерального закона "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", — говорится в сообщении.

Также добавляется, что принятие законопроекта поможет обеспечить поступление в 2021-2023 годах страховых взносов, достаточных для обеспечения в полном объеме выплат по страхованию и финансирования Фондом социального страхования РФ других расходов, которые предусмотрены законодательством.