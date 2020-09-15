МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ в среду обсудит бюджет на обязательное медицинское страхование на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, сообщает пресс-служба кабмина.

Законопроектом, который обсудит правительство, предусматривается утверждение основных характеристик бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования на указанный период.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте федерального закона "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития России до 2023 года. Его принятие позволит обеспечить финансирование фондом обязательств государства по бесплатному оказанию медицинской помощи населению.