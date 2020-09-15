МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Правительство России в среду обсудит выделение дотации бюджету Ингушетии, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований на предоставление бюджету Республики Ингушетия дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что принятие проекта распоряжения позволит профинансировать социально значимые расходы Ингушетии и обеспечит устойчивость бюджета республики.