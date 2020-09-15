МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Правительство России в среду обсудит сохранение страховых взносов для ИП в 2021 году на уровне 2020 года, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… о проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 430 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Ранее Минфин предложил сохранить в 2021 году размеры ставок взносов на пенсионное и медицинское страхование, которые должны платить индивидуальные предприниматели и другие лица, занимающиеся частной практикой, на уровне 2020 года. Проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Фиксированный взнос уплачивают, если доход за год не превышает 300 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся частной практикой. То есть предприниматели, которые не платят зарплату и другие вознаграждения иным физлицам.

В настоящее время в кодексе ставки отчислений в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд медицинского страхования установлены на 2018-2020 годы. В отношении пенсионных отчислений ИП, которые не работают в пострадавших от коронавируса отраслях, в 2020 году ставка составляет 32 448 рублей, медицинского страхования – 8426 рублей.

Законопроектом предлагается установить ставки взносов в ПФР в 2021 году для ИП на уровне 32 448 рублей, в 2022 году — 34 445 рублей, в 2023 году — 36 723 рубля. Для взносов на медицинское страхование ставки будут на уровне 8426 рублей в 2021 году, 8766 рублей в 2022 году, 9119 рублей в 2023 году.