МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Нидерланды не поддерживают экстерриториальные санкции США, которые затрагивают европейские компании, заявил министр иностранных дел страны Стеф Блок.

"Нидерланды не поддерживают экстерриториальные санкции США, затрагивающие европейские компании. Подобные санкции разделяют трансатлантических партнеров, а не объединяют их", — сказал Блок, выступая в ходе онлайн-конференции, организованной вашингтонским фондом "Наследие".