ВАШИНГТОН, 15 сен /ПРАЙМ/. США внесли китайскую госкомпанию Union Development Group в список санкций за предполагаемые коррупционные действия в Камбодже, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.

"Это подчеркивает, что Коммунистическая партия Китая задействует компании для расширения своего влияния, в том числе и для работы через коррумпированные официальные лица для использования военной силы против невинных людей в открытой попытке обеспечить незаконную финансовую прибыль. Есть заслуживающие доверия сообщения, что проект по созданию береговой инфраструктуры в Дара Сакор может использоваться для размещения военных КНР", — говорится в письменном заявлении Помпео.

По его словам, если это действительно так, то это нарушает конституцию Камбоджи и может затронуть суверенитет страны, а заодно и угрожает стабильности в регионе.

Камбоджа предоставила китайской компании в 2008 году землю под инфраструктурный проект на условиях лизинга на 99 лет, причем речь идет примерно о 20% береговой линии страны, пояснил Помпео.

"В сотрудничестве с бывшим официальным лицом камбоджийской армии камбоджийские военные расчистили полученную в лизинг землю силой, используя насилие", — заявил Помпео. По его словам, от этого получил личную выгоду тогдашний глава штаба камбоджийской армии Кун Ким, который уже фигурировал ранее в списках санкций США.

КНР пока не отреагировала на обвинения.