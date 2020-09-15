МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Новые планшеты iPad Air, представленные компанией Apple во вторник, будут доступны для заказа в России по цене от 55,9 тысячи рублей, iPad восьмого поколения — от 29,99 тысячи рублей за модели с доступом в интернет только через Wi-Fi, модели с сим-картой — от 67,9 тысячи рублей и от 41, 99 тысячи рублей соответственно, сообщила компания.

Ранее во вторник Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad восьмого поколения. Новый iPad Air оснащен увеличенным дисплеем 10,9 дюйма на всю переднюю панель, процессором большей производительности, портом USB-C, позволяющим передавать данные в 10 раз быстрее, чем раньше, подключать камеры, жёсткие диски и внешние мониторы с разрешением до 4K. Помимо фронтальной камеры 7 Мп, iPad Air теперь оснащён камерой 12 Мп на задней панели — такой же, как у iPad Pro.

Производительность iPad 8-го поколения возросла на 40%, благодаря новому процессору. Аккумулятор iPad 8-го поколения позволяет использовать iPad целый день без подзарядки. С выходом iPadOS 14 на iPad появится функция "От руки", позволяющая с помощью Apple Pencil писать в любом текстовом поле.

"Новый iPad Air будет доступен для заказа по цене от 55900 рублей (для модели Wi-Fi) и от 67900 рублей (для модели Wi-Fi+сотовая связь) на сайте apple.com/ru в приложении Apple Store. Кроме того, новый iPad Air также появится в продаже у авторизованных реселлеров Apple по ценам, установленным реселлерами", — сообщила компания.

"Новый iPad (8-го поколения) будет доступен для заказа по цене от 29990 рублей (для модели Wi-Fi) и от 41990 рублей (для модели Wi-Fi+сотовая связь)", — добавили в компании.