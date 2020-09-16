КАИР, 16 сен /ПРАЙМ/. Число туристов, посетивших египетские курорты на Красном море с момента возобновления международного авиасообщения, превысило 200 тысяч, заявил министр туризма Халед аль-Анани.

"Провинции Южный Синай и Красное море приняли более 200 тысяч туристов, они уже вернулись в свои страны после отдыха", — заявил министр в Ереване, где провел встречу с представителями местных турагентств, авиакомпаний и СМИ. Египет начал возобновлять международное авиасообщение с рядом стран с 1 июля.

Визит приурочен к возобновлению авиасообщения между Арменией и Египтом, запланированному на четверг, отмечается в полученном РИА Новости пресс-релизе минтуризма арабской страны.

Как отмечается в пресс-релизе, египетская авиакомпания Air Cairo планирует на первом этапе два рейса в неделю между Ереваном и Шарм-эш-Шейхом.

Аль-Анани также сообщил о планах по открытию музея в Шарм-эш-Шейхе и напомнил, что с февраля в Хургаде работает первый в провинции Красное море музей.

Всем прибывающим в Египет пассажирам с 1 сентября необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет.

ПЦР-тест можно сдать по прибытии в аэропорты ряда курортов страны – Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса-эль-Алам. Стоимость ПЦР-теста в аэропорту — 30 долларов.

Ранее власти Египта приняли решение сделать туристическую визу бесплатной до 30 октября для прибывающих в три туристические провинции: Южный Синай, Красное Море, Матрух.

По данным минздрава Египта, в стране зафиксированы более 101 тысячи случаев коронавируса, выздоровели более 84 тысячи человек, скончались более 5,6 тысячи пациентов. На прошлой неделе в стране ежедневно регистрировалось менее двухсот случаев COVID-19. Рекордным с марта, когда в стране началась эпидемия COVID-19, стало 19 июня – тогда были зарегистрированы 1774 новых случая.