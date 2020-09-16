16 сентября. (Dow Jones). Фондовые индексы США во вторник выросли, так как акции крупных технологических компаний вернули утраченные позиции.

По итогам торгов S&P 500 вырос на 17,66 пункта, или 0,5%, до 3401,20 пункта. Nasdaq Composite вырос на 133,67 пункта, или 1,2%, до 11190,32 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 2,27 пункта, или менее чем на 0,1%, до 27995,60 пункта.

Волна многомиллиардных сделок с участием известных технологических компаний второй день подряд оказывает поддержку широкому рынку акций. Такая ситуация лишний раз демонстрирует, как велик вес всего нескольких технологических корпораций на американском фондовом рынке.

"Оценки в технологическом секторе высоки, их рост избыточен, однако факт сделок говорит о том, что некоторые инвесторы считают активы не переоцененными, а недооцененными, – отмечает главный аналитик Allianz Людовик Субран. – M&A может восприниматься как сигнал о недооцененности", поэтому некоторые бросаются покупать.

Акции NextEra Energy подскочили на 4,9%, после того как эта энергетическая компания повысила прогноз на следующий год и объявила о дроблении акций.

Промышленное производство в США за август выросло, но не так значительно, как в предыдущие летние месяцы. По всей видимости, восстановление в производственном секторе США замедляется.

Макроданные, опубликованные во вторник утром в Китае, показали, что темпы роста местной экономики в августе выросли. Розничные продажи в Китае вернулись к докризисным уровням, впервые с начала года был зафиксирован рост. Другие важные показатели, включая промышленное производство и вложения в основной капитал, также улучшились и свидетельствуют о быстром восстановлении второй по величине экономической державы мира.

"Для китайской экономики ситуация складывается весьма успешно, – отмечает Себастьян Гали, макроэкономический аналитик Nordea Asset Management. – Это однозначно приятный сюрприз. Данные полнее раскрывают ту картину, которую пытается нарисовать китайское правительство".

Индекс Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng – на 0,4%. Юань на офшорном рынке укрепился на 0,6% в паре с долларом и поднялся до максимального уровня с мая 2019 года.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,7%. Эксперты прогнозируют рост спроса на европейские товары со стороны Китая.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась до 0,678% с 0,669% в понедельник.

— Авторы Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com, Karen Langley, karen.langley@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ