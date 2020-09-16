МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Количество сомнительных ресурсов с указанием бренда компании Apple в преддверии ежегодной презентации компании выросло в семь раз, рассказала РИА Новости ведущий контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина.

Американская Apple 15 сентября провела ежегодную презентацию своих технологических новинок. Впервые с 2012 года осенняя презентация обошлась без новой линейки iPhone, компания показала новые Apple Watch и iPad.

"В течение первых восьми месяцев 2020 года мы наблюдали стабильный интерес злоумышленников к пользователям Apple: каждый месяц эксперты "Лаборатории Касперского" находили порядка 100 подозрительных доменов по всему миру, в названии которых фигурировало слово Apple в привязке к самой компании. Однако в сентябре количество таких ресурсов резко увеличилось и на 9 сентября составляло уже больше 700. При этом в действительности их может быть значительно больше", — сообщила она.

"Проанализировав названия ресурсов, мы можем сказать, что встречались такие, на которых пользователям якобы должны были предлагать найти потерянный телефон, сайты, мимикрирующие под сервис поддержки компании, страницы, где предположительно предлагалась помощь в восстановлении доступа к аккаунту. Вероятнее всего, такие ресурсы создавались с целью кражи учетных записей", — отметила она.

При этом данные сайты не работали полноценно: на них была только "заглушка". Злоумышленникам такие страницы нужны для резерва: при блокировке одного ресурса они активируют другой, пояснила Сидорина.

"Мы призываем пользователей быть внимательными: скептически относиться к любым новостям или крайне щедрым предложениям и акциям, проверять сообщения в надежных источниках, не переходить по ссылкам из подозрительных писем или сообщений в мессенджерах и соцсетях, проверять подлинность сайтов, а также установить защитное решение с актуальными базами фишинговых и спам-ресурсов", — добавила эксперт.