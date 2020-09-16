ТОКИО, 16 сентября. (Dow Jones). Экспорт Японии в августе сократился на 14,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, так как спрос в большинстве регионов, за исключением Китая, в условиях пандемии оставался слабым.

В июле экспорт сократился на 19,2%. Экономисты, опрошенные FactSet, ожидали, что экспорт сократится в августе на 15,3%. Экспорт падает 21-й месяц подряд.

Экспорт в Китай в августе вырос на 5,1% на фоне растущего спроса на аппаратуру для производства полупроводников, цветных металлов и автомобилей. Тем временем экспорт в США упал на 21,3% из-за снижения поставок двигателей и фармацевтической продукции.

— Автор Megumi Fujikawa, megumi.fujikawa@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 974 7664, dowjonesteam@1prime.biz

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