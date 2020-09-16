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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Торгцентрам не хватает магазинов — Резкий отказ ритейлеров от планов развития на фоне кризиса вынуждает девелоперов массово переносить открытия торгцентров. В этом году могут не открыться 30–50% заявленных объектов. Но перенос сроков ввода не поможет собственникам спасти экономику проектов, констатируют участники рынка.

— Девелоперов приманивают на водку — СМП-банк Аркадия и Бориса Ротенбергов около года назад консолидировал земельные участки под бывшим ликеро-водочным заводом "Кристалл" в московском районе Лефортово и уже обсуждает возможность продать их.

— Магазины отстали от моды — Вынужденный простой из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 привел к накоплению товарных остатков у российских fashion-сетей. Из весенне-летнего ассортимента непроданными остается до 50% вещей, а с учетом прошлой теплой зимы остатки в магазинах достигают 30% против обычного уровня менее 10%.

— Жером Вальке вступает в новую пятилетку — В Швейцарии стартовал судебный процесс, обвиняемыми в котором выступают два видных футбольных функционера — бывший генсек Международной федерации футбола (FIFA) Жером Вальке и президент ПСЖ Насер аль-Хелаифи, который также является главой катарской медиагруппы BeIN.

— Ничто не предвещало руды — Как выяснил "Ъ", Минфин, который пытается найти новые источники пополнения бюджета, в секретном режиме решил со следующего года повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза.

— Отложенного спроса оказалось мало — Данные Росстата, как и оценки Минэкономики и независимых аналитиков, указывают на замедление восстановительного роста промышленности в августе. Причина — слабеющая динамика обработки. В Минэкономики объясняют ухудшение ситуации исчерпанием отложенного на карантине спроса, но ожидают, что до конца года выпуск в секторе, ориентированный на экспортный и потребительский спрос, продолжит восстанавливаться.

— ВСМ отсекают хвост и голову — Номинальные траты на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург могут сократиться с 1,7 до 1,4 млрд руб. за счет того, что в комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) войдет не вся ВСМ, а только 630 км от нее, без дорогостоящих подходов к столицам.

— Американские пошлины признаны неправильными — США не смогли в достаточной степени обосновать необходимость проведенного в 2018 году резкого повышения пошлин на китайские товары, и эти меры противоречат правилам международной торговли. К такому выводу пришли арбитры ВТО, рассмотревшие иск Китая по двум спискам товаров, объем импорта которых в США был равен $234 млрд.

— "Мы видим препоны, которые ставят муниципалитеты" — Что сдерживает развитие концессий в сфере ЖКХ, с какими препятствиями сталкиваются потенциальные инвесторы на местах, а также как власти планируют решать проблемы в отрасли, рассказал в интервью "Ъ" замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

— ДТП просит ремонта — С начала года в России выросло количество ДТП с участием технически неисправного транспорта, а также число погибших в дорожных авариях мотоциклистов. Это следует из данных ГИБДД за восемь месяцев 2020 года. В Москве между тем все больше людей гибнет из-за пьяных за рулем.

— Межвыборная рокировка — В Госдуму в результате послевыборных кадровых перестановок возвращаются из Совета федерации два известных парламентария — Сергей Калашников (ЛДПР) и Олег Морозов ("Единая Россия"). Первый возглавлял в нижней палате комитет по охране здоровья, а второй был вице-спикером.

— Медики уходят в пикет — Профсоюз медработников "Действие" анонсировал в конце сентября и начале октября ряд акций протеста в десяти регионах России. Врачи, фельдшеры, медсестры и водители скорой намерены выйти на массовые пикеты и потребовать от властей исполнить поручения президента РФ о выплатах медикам, работающим с ковид-пациентами.

— Политика равнонавальнения от конфликта — Перекрестный Год научно-образовательных партнерств России и Германии пришлось закрыть без министров иностранных дел: из-за ситуации вокруг Алексея Навального глава МИД ФРГ Хайко Маас отказался от участия в торжественных мероприятиях, после чего поездку в Берлин отменил и его российский коллега Сергей Лавров.

— Виртуальная ассамблея ООН — 15 сентября открылась юбилейная 75-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. Ее участники, как это принято в период пандемии, работают удаленно. Единственным мировым лидером, который выступит на сессии живьем, оказался хозяин саммита — президент США Дональд Трамп.

— Гонения в "Имперском доме" — Как стало известно "Ъ", вынесено решение о выселении дочери экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко 12-летней Ульяны и ее матери Марины Семыниной из их единственной квартиры в столице. Решение основано на ранее удовлетворенном иске Генпрокуратуры, в соответствии с которым были конфискованы активы снова находящегося под следствием господина Захарченко.

— Ликвидация без будущего — Минэкономики отрицательно оценило законопроект Минприроды, который обязывал собственников опасных объектов отчислять деньги на их ликвидацию в будущем. Минприроды исходило из того, что некоторые объекты становятся бесхозными и разбираться с ними приходится государству.

— "Цифровую экономику" расширят вне бюджета — Бюджет нацпрограммы "Цифровая экономика" до 2024 года включительно должен вырасти с 1,6 трлн руб. до почти 2 трлн руб., следует из нового варианта паспорта программы. В частности, финансирование проектов в области цифровых технологий (интернет вещей, большие данные, кванты и др.) увеличат с 451 млрд руб. до 854 млрд руб., причем за счет внебюджетных источников.

— Автокредиты забуксовали на подъеме — Аналитики фиксируют значительный провал по выдаче автокредитов банками в августе по сравнению с июлем. Рынок автокредитования, стремительно восстанавливавшийся в начале лета после апрельского падения, столкнулся с дефицитом новых автомобилей.

— Девелопмент несбывшихся надежд — Чиновникам постепенно удается убедить россиян в безопасности покупки строящегося жилья по новым правилам, то есть с использованием эскроу-счетов. В рамках недавнего опроса ВЦИОМа тезис о том, что переход на эскроу-счета снизил риски дольщиков, поддержали 77% опрошенных.

— В метро проверят микрочипы — Из-за жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) российского производителя "ВДМ Групп" приостановлена закупка Московским метрополитеном 18,4 млн смарт-карт "Тройка" почти на 1 млрд руб. В "ВДМ Групп" считают, что условия закупки написаны под микрочипы нидерландского производителя NXP, смарт-карты с которыми поставляют структуры АФК "Система".

— Банки не привлекает зелень — На российский рынок ответственного финансирования начинают выходить крупные банки, тогда как до сих пор основными эмитентами таких бондов выступали компании. По данным "Ъ", до конца года Росбанк планирует разместить зеленые и социальные облигаций на сумму до 3 млрд руб.

— МФО путают залоги — Как выяснил "Ъ", в сегменте микрозаймов сложилась нестандартная ситуация: необеспеченные займы на покупку тех или иных товаров в торговых сетях (POS-займы) оказались дешевле залоговых, то есть обеспеченных займов.

— "Ростелеком" отключают от роуминга — Минэкономики раскритиковало подготовленный Минцифры проект постановления правительства, который должен обязать мобильных операторов заключать роуминговые соглашения с "Ростелекомом" для обеспечения связи в малых населенных пунктах.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительство привлечет частных инвесторов в одну из крупнейших госкомпаний — "Совкомфлот" – одна из крупнейших танкерных компаний в мире – объявил 15 сентября о намерении привлечь $500 млн на первичном публичном размещении акций на Московской бирже. Единственный акционер компании, правительство России, при этом не планирует продавать акции, размещать будут только бумаги нового выпуска.

— Книжные издательства просят "Яндекс" и Mail.ru Group внедрить цифровой отпечаток для выявления нелегального контента — Президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин направил обращение к руководству интернет-компаний "Яндекс" и Mail.ru Group, в котором от лица книжной индустрии попросил организовать процесс удаления пиратских ссылок из поисковой выдачи во внесудебном порядке, а также внедрить на своих площадках технологию распознавания нелегальных копий книг по цифровому отпечатку.

— Мосгорсуд оставил журналиста Ивана Сафронова под арестом до декабря — Решение Лефортовского районного суда, который 2 сентября на три месяца (до 7 декабря 2020 г.) продлил арест Ивана Сафронова, было признано 15 сентября Мосгорсудом законным. Сафронов с мая работает советником гендиректора госкорпорации "Роскосмос" по информационной политике, до этого 10 лет он работал журналистом "Коммерсанта" и "Ведомостей", в том числе в президентском пуле Владимира Путина.

— Санкции ЕС против Белоруссии могут быть согласованы до 24 сентября — Евросоюз не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. С таким заявлением на заседании Европарламента выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

— России предсказали новый инвестиционный кризис — Пандемический и нефтяной шоки привели к тому, что инвестиции в основной капитал в России после длительного периода подъема, начавшегося в середине 2016 г., пошли на снижение, которое грозит превратиться в крутое пике. К такому выводу пришли специалисты Центра развития НИУ ВШЭ.

— Минфин готовится рекордно занять — От сегодняшнего аукциона облигаций федерального займа (ОФЗ) эксперты ждут хороших результатов. Прежде всего потому, что Минфин решил предложить инвесторам максимальный спектр бумаг: и с постоянным купонным доходом, и с переменным, и с индексируемым номиналом.

— Импорт от налогов не уйдет — Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании национальной системы прослеживаемости (НСП) движения товаров, запуск которой станет ключевым шагом к запуску системы фискального мониторинга в ЕАЭС. Решение о создании такой системы было принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 4 сентября.

— Девелопер ФСК разместит штаб-квартиру в гибком офисе на Арбате — Девелоперская группа ФСК договорилась об аренде 3200 кв. м в гибком офисе Space 1 в бизнес-центре Midland Plaza на Арбате. Об этом "Ведомостям" рассказали два консультанта, работавших с компаниями. Представители ФСК, Space 1, а также Алексей Богданов, управляющий партнер S.A. Ricci, которая выступала консультантом сделки, эту информацию подтвердили.

— Сеть "Даблби" откроет кофейни в офисах крупных корпораций — Сеть кофеен "Даблби" намерена открывать заведения в офисах крупных компаний: первую такую точку она запустила в сентябре в штаб-квартире Росбанка в башне "Око" в "Москва-сити" в техническом режиме.

— Компанию Глеба Франка исключили из Ассоциации добытчиков минтая — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка исключена из Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), сообщил "Ведомостям" представитель компании. Эту информацию также подтвердил президент АДМ Алексей Буглак: такое решение приняло общее собрание АДМ 15 сентября.

— Шведский сервис покупок в рассрочку Klarna привлек $650 млн — Финтех-стартап Klarna привлек в новом раунде финансирования $650 млн. Klarna – это платежный сервис, который позволяет совершать покупки в интернете по принципу BNPL (buy now, pay later, "купи сейчас, плати потом").

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Приговоренные к дивану — С 15 сентября вступили в силу новые правила домашнего ареста. Теперь процедура действий сотрудников ФСИН, контролирующих "диванных" арестантов, жестко регламентирована. Так, отныне запрещено приходить с инспекциями в ночное время.

— Как нельзя мягче — Банк России на заседании совета директоров в пятницу воздержится от снижения ключевой ставки. Как прогнозируют аналитики, речь уже может идти и в целом о сворачивании цикла снижения ставки, которое регулятор проводит больше года.

— Препаратное решение — Правительство сможет ограничивать цены на лекарства и медизделия, а также оптовые и розничные надбавки на них в условиях чрезвычайной ситуации или в случае резкого подорожания аптечной продукции. 15 сентября вступили в силу сразу два постановления кабмина.

— Выбираются за город — Минфин внес в кабмин законопроект, который предлагает расширить варианты использования выплат на улучшение жилищных условий многодетным семьям. Их предложено распространить на ипотеку под строительство своего дома.

— Не ударит в грязь спецом — Число трудоустроенных россиян к концу 2021 года вырастет более чем на миллион и достигнет почти 72 млн человек, а ситуация на рынке труда восстановится на уровне 2019 года. Такие прогнозы дает Минтруд.

— Защитный резерв страны — Россия эффективно противостоит коронавирусу, заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия двух новых медицинских центров, построенных Минобороны в Псковской области. Глава государства принял участие в церемонии в режиме видеоконференции.

— Минимум для кандидата — Партия "Единая Россия" сохранила лидирующие позиции и имеет все шансы получить большинство в Госдуме восьмого созыва. Такие выводы сделали эксперты в ходе "круглого стола", который прошел на площадке Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

— Спиртное вышло из Сети — Легализация продажи алкоголя через интернет, похоже, вновь откладывается. Пока такой законопроект не планируется выносить на рассмотрение в Госдуму. Против решения выступают Минздрав, Роспотребнадзор и МВД.

— Для Москвы и Минска — В понедельник в Сочи прошли переговоры президентов России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко. Переговоры продолжались четыре часа, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

— Правила переноса — Россия оказалась на 106-м месте в мире по уровню смертности от COVID-19 и на 40-м месте по заболеваемости инфекцией на 100 тысяч человек. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также добавила, что переболевший COVID-19 выделяет вирус до 90 дней.

— Укол "Вектором" — Первая партия вакцины от коронавируса ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора может быть выпущена в ноябре. Как и в случае с первой вакциной, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи, вывод препарата на рынок будет упрощенным.

— У вас прибавление — Среднегодовая пенсия по старости в следующем году вырастет до 17 443 рублей, а максимальный размер материнского капитала составит 639 432 рубля. Соответствующие изменения предусмотрены в проекте бюджета Пенсионного фонда на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

— Правила трех чтений — Осенняя сессия Госдумы "будет короткой, но насыщенной и ответственной". Об этом предупредил спикер ГД Вячеслав Володин, открывая новый парламентский сезон. В приоритете у депутатов — новый бюджет и законы во исполнение обновленной Конституции.

— Социальные приоритеты осенней сессии — Главным событием этой сессии, конечно же, должно стать принятие федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Основная задача, стоящая перед нами при рассмотрении проекта бюджета, — защита неприкосновенности социальных гарантий в условиях ограниченности бюджетных доходов.

— Вирусы и ракеты — Традиционная ежегодная встреча секретарей Совбезов государств Шанхайской организации сотрудничества прошла в этом году в нетрадиционном онлайн-формате. В этом году председательствует в ШОС Россия, поэтому встреча, хоть и по видеосвязи, прошла в Москве.

— Подъемные грузы — Возобновление в полной мере транспортного сообщения между Россией и Беларусью приведет в сжатые сроки к восстановлению экономических и гуманитарных связей. На прежний объем перевозки грузов и пассажиров страны могут выйти уже к началу 2021 года.

— Якорные инвесторы — К 2024 году мощности морских портов России должны быть увеличены до 1,3 млрд тонн в год. Пока нормативная база отстает от начавшейся модернизации портовой инфраструктуры, говорят представители отрасли.

— Сиди и смотри — Для того чтобы мы погрузились в виртуальную реальность и насладились смотрящимся "на одном дыхании" лаконичным фильмом, документалисты РГО проехали, прошли и пролетели десятки тысяч километров, отсняв 40 часов видео. Добывать потрясающей красоты кадры им помогали альпинисты, летчики и даже метеорологи.

— Круглый стол — Развитие экологического туризма, работу национальных парков, взаимодействие государства, бизнеса и общества в России обсудят представители минприроды, Ростуризма, общественных организаций и нацпарков на "круглом столе", который состоится в редакции "Российской газеты".

— Зачинщики — Стало известно, что интересы Ефремова теперь будет представлять новый адвокат — Роман Филиппов. Министерство юстиции РФ направило в две региональные палаты адвокатов представления на защитников, представлявших разные стороны в деле Михаила Ефремова.

— Зерно просыпали — В России необходимо выстроить такую систему, которая обеспечивала бы прослеживаемость и безопасность при производстве зерна, считает глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, это позволит избежать "недоразумений" вроде обнаружения в экспортной продукции ГМО.

— Саженцы навырост — 40 млн деревьев будут высажены в этом году в рамках общенациональной акции "Сохраним лес". Она проходит в рамках национального проекта "Экология", рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии России — глава Рослесхоза Сергей Аноприенко на пресс-конференции, посвященной началу проекта.

— Дорожки свяжут спицами — Велосипедная трасса Москва-Санкт-Петербург может стать первой в системе Национальных систем велосипедных маршрутов. Исследовательская экспедиция по этому пути стартовала в выходные и продлится 16 дней.

— Ваш дом — не тюрьма — Петербургские власти стали требовать от жильцов первых этажей демонтировать решетки на окнах из-за того, что конструкции установлены самовольно и меняют облик фасада. Причем речь идет не об исторических домах, а о жилье в спальных районах.

— Вертолет уходит в цифру — В Москве открылась XIII Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2020. В первый день здесь состоялась презентация перспективного двигателя ВК-650В, предназначенного для легких вертолетов — Ка-226 и "Ансат".

— Голые стены — Следственный комитет завершил работу по уголовному делу бывшей главы сельского поселения Холмогорское. Пять лет назад она заключила контракты в рамках программы по переселению аварийного жилья, однако квартиры для проживания оказались не приспособлены.

— Счет воды на сантиметры — Ситуация с паводками на Дальнем Востоке в ближайшее время не улучшится, прогнозируют специалисты МЧС. Большая вода, пришедшая с тайфунами в Еврейскую АО и Хабаровский край, не только не пойдет на спад, но и может подняться еще больше.

— Перемена блюд — Школьникам рекомендуется ежедневно питаться в столовой, соблюдать правильный режим питания и не пропускать приемы пищи, сообщает Роспотребнадзор. Ведомство также перечислено, какие продукты должны присутствовать в рационе ребенка.

— Научат всему — Глава СКР Александр Бастрыкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров. Оно позволит двум ведомствам повышать квалификацию своих сотрудников и "совершенствовать их знания".

— После "Большой Европы" — Дипломатические отношения между СССР и ФРГ были установлены 65 лет назад. На протяжении многих лет Германия оставалась опорным партнером России в ЕС, однако сейчас ситуация меняется. О будущем российско-германских отношений рассуждает профессор Федор Лукьянов.

— Мазками и скобками — 15 сентября в Вашингтоне состоялось подписание "исторических соглашений" между Израилем, ОАЭ и Бахрейном. Нынешний внешнеполитический успех США направлен на решение конъюнктурных задач Трампа и Нетаньяху, но может сорваться в любой момент, отмечают эксперты.

— Донос по-английски — Британский министр по делам преступности и полиции Кит Мальтхаус призвал жителей Альбиона сообщать в полицию о соседях, которые нарушают "правило шести". Напомним, что в рамках этого документа в Уэльсе нельзя собираться в группы больше шести человек в помещении, а в Англии и Шотландии — еще и на улице.

— Остались на каникулах — Около пяти тысяч учителей не вернулись в польские школы в начале нового учебного года. Подсчеты, проведенные профсоюзом работников сферы образования, показывают, что число педагогов, которые воспользовались возможностью не выходить на работу, значительно выше, чем было прежде.

— Деньги застряли в пути — Немецкие туристы, вывезенные из-за рубежа в разгар пандемии, не спешат расплачиваться с государством. Согласно отчету МИД ФРГ, они вернули в казну менее трех миллионов евро. На сегодняшний день эвакуированные граждане задолжали правительству 44,3 миллиона, сообщает Die Welt.

— Электронные янычары — Турция ведет работу по созданию подразделений боевых роботов, которые смогут выполнять задачи практически автономно, лишь под общим контролем оператора. Об этом сообщает турецкое издание "Сабах".

— Утечек. net — Новый законопроект может серьезно изменить судьбу Всероссийской олимпиады школьников, которая дает возможность победителям поступить в вуз без экзаменов. Ежегодно в ней участвуют более 6 миллионов ребят. Нововведения прокомментировал зампредседателя оргкомитета этапов ВсОШ Иван Ященко.

— Точка будущего — Образовательный комплекс "Точка будущего" открылся в Иркутске. Здесь все — для детей: учебные классы и лаборатории, игровые комнаты, спортивные площадки и зоны отдыха. Социальная модель, принятая в "Точке будущего", — инклюзивная.

— Похимичим?— В школах 5 российских регионов стартовал федеральный проект "Менделеевские классы". Восьмиклассники будут углубленно изучать химию и заниматься исследованиями по методикам, разработанным под руководством Российского химико-технологического университета им. Менделеева.

— Взять вес — Ученические портфели и ранцы с каждым годом становятся только увесистее. Иногда ребята сами пытаются облегчить себе жизнь — берут книги из расчета по одному на парту. Однако это тоже неправильно, ведь у каждого свой темп обучения и скорость чтения.

— Планка для учителя — Министерство просвещения опубликовало проект приказа, который устанавливает минимальную "планку" ЕГЭ для поступления в подведомственные ему федеральные педагогические вузы. Их всего 33.

— Миллион за класс — Победителями программы "Земский учитель" в Вологодской области стали 13 человек. Всего была подана 31 заявка. До 1 ноября с педагогами заключат договоры, и они получат единовременные выплаты в один миллион рублей.

— Под контролем — В столице было выявлено 730 случаев заболеваемости коронавирусом. Накануне — 696, в воскресенье — 650. Прирост в течение двух последних недель составляет всего 0,25 процента. Это немного, утверждает Роспотребнадзор, до тех пор, пока он меньше единицы, можно говорить о стабильности эпидемиологической ситуации.

— Приказано вылечить — Новый медицинский центр в поселении Вороновское появился в момент, когда пандемия коронавируса день ото дня в столице становилась масштабнее. Московские строители построили его в чистом поле всего за 34 дня. Таких сроков сооружения капитальных объектов ни страна, ни столица прежде не знали.

— Кот там?— Комплекс городского хозяйства Москвы разослал факсограмму префектам административных округов, а также руководителям департамента ЖКХ и Мосжилинспекции, в которой приказано "обеспечить открытие продухов для беспрепятственного входа мелких домашних животных в подвальные помещения жилого и нежилого фонда".

— К барьеру! — Валентина Шмакова из Кемерово на себе испытала жизнь в инвалидной коляске. Самое трудное начинается когда выходишь из дома: "Пять-шесть ступенек от подъезда — непреодолимое препятствие", — говорит она. Сама Валентина возглавляет Кемеровскую областную организацию Всероссийского общества инвалидов и ситуацию знает не понаслышке.

— От айти не уйти — В центре цифрового образования "IT-куб", который накануне открылся на базе гимназии N 21 в Чите, детей и подростков научат программированию, разработке VR/AR-приложений, работе с "большими данными" и другим цифровым навыкам, востребованным современным миром.

— Помощь свыше — Из аэропорта Иваново-Южный впервые за 30 лет совершен медицинский рейс. Реанимационный вертолет "Ансат" доставил в областной центр двух пациентов с инсультом — на автомобиле их могли и не довезти. До конца года будет совершено еще порядка сотни таких вылетов.

— Лобовой контроль — Высокочастотную аппаратуру, считывающую температуру тела учеников на ходу, устанавливают в уральских школах. Первый утренний фильтр тепловизорами перед началом уроков прошли вчера ученики самых крупных школ Свердловской области, где обучается более 1100 человек. На цифровой контроль перешли десять гимназий и техникумов Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменск-Уральского.

— Украденный город — В Выборгском районе Ленобласти арестован председатель финансового комитета Александр Болучевский. Чиновнику вменяют хищение 700 миллионов рублей. Таких объемов коррупции Ленинградская область еще не видывала. Для сравнения: годовой бюджет Выборга составляет 723 миллиона рублей.

— Собянин: В Москве идет масштабное строительство спортивных объектов — По планам городских властей к 2023 году в Москве откроется 150 новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Причем, не только таких уникальных, как футбольный стадион "Спартак" или ледовый "Парк легенд" на ЗИЛе. Строятся спорткомплексы и в большинстве жилых районов города, чтобы каждый москвич получил возможность для занятий спортом в шаговой доступности от дома.

— Паллиативные больные будут получать бесплатные обезболивающие на дому — Москвичи, нуждающиеся в паллиативной помощи, при лечении на дому будут бесплатно обеспечены необходимыми медицинскими изделиями, как одноразовыми, так и многоразовыми. Расширены также перечни бесплатных лекарств для льготников и орфанных заболеваний. Такое решение принято на заседании президиума правительства Москвы.

— Как вернуть уехавших за границу российских ученых — Тема "утечки мозгов" — одна из самых острых для российской науки. О том, как вернуть уехавших ученых, "РГ" спросила у Александра Горбаня, директора Центра математического моделирования в Университете Лестера, под руководством которого создается искусственный интеллект.

— Обмануть тромб — Оторвался тромб! Миллионы людей ушли из жизни по этой причине. Тромб не знает возраста, поражая молодых и даже спортсменов. Самый рад радикальный выход — замена поврежденного участка сосуда синтетическим протезом. Они в медицине используются давно, однако эффективны только для сосудов среднего и крупного диаметра — до 6 мм, но не работают в мелких.

— И кошки уже не серы — Попытки создать полностью искусственный аналог глаза предпринимались неоднократно, однако такие устройства по многим параметрам уступали созданному природой органу. Почему? Дело в том, что искусственные светочувствительные элементы нужно правильным образом расположить.

— Переливание крови — В информационные войны, которые все лето бушевали по поводу рабства в США и причин Второй мировой войны, вслед за политиками вступили историки. Удастся ли им договориться, рассказал научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном.

— За отвагу на пандемии — Во вторник в Общественной палате РФ прошла торжественная церемония вручения наград офицерам и сотрудникам военно-медицинской службы, внесшим особый вклад в борьбу с пандемией коронавируса. По оценке министра обороны Сергея Шойгу, военно-медицинская служба выдержала это испытание с честью.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Крымский пост: полуостров защитит дальнобойная артиллерия — Крым укрепили сверхточной артиллерией. Минобороны усилило защиту полуострова гаубицами 2А65 МСТА–Б. Они могут вести огонь не только обычными снарядами, но и корректируемыми боеприпасами. Такие орудия с высокой точностью поражают любые цели на расстоянии в десятки километров.

— Гиблое место: в Бразилии загорелось гигантское болото — Пантаналу, одной из крупнейших заболоченных территорий на планете с уникальной экосистемой, отличающейся огромным биоразнообразием, грозит полное уничтожение. Здесь бушуют лесные пожары, которые, по прогнозам ученых, могут стать рядовым явлением из-за изменения климата.

— "Есть угроза вашему депозиту" — Телефонные мошенники на фоне коронавируса повысили ставки — с похищения денег с банковских карт они переключились на депозиты граждан. Подобная смена курса связана с тем, что результативность массовых обзвонов падает, хотя их число растет. На депозитах же, как правило, хранится гораздо больше средств, чем составляют остатки по счету.

— "Не понимаю, почему так переживают из-за платы за посещение нацпарков" — Плата за посещение заповедников и нацпарков в России будет очень низкая, считает глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. В интервью "Известиям" он рассказал, что минимальная стоимость билета составит 59 рублей, тогда как за рубежом она начинается от 350 в пересчете на рубли.

— "Смысла в повторной самоизоляции я не вижу" — Повторное заражение — это индивидуальная реакция иммунитета, которую можно считать исключением из правил, — рассказал "Известиям" руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его словам, в подавляющем большинстве случаев защитная система организма человека реагирует на коронавирус предсказуемо, поэтому вакцинация несомненно нужна.

— Тревожный звонок: родители школьников выступили против переноса ВПР на осень — Старт всероссийских проверочных работ (ВПР), которые были перенесены с весны на осень, вызвал недовольство родителей школьников. Согласно опросу образовательной компании Maximum Education, половина из них считает, что контрольные замеры нужно было вообще отменить. Схожей точки зрения придерживаются и в Госдуме.

— "Яблоки" недозрели: впервые за 9 лет Apple не представила новые iPhone — Apple впервые за девять лет на своей осенней презентации 15 сентября не представила новые iPhone. Компания сохраняла интригу до последнего. В духе времени "яблочный" производитель показал пользователям современные версии "умных часов" — Watch Series 6 и Watch SE, способных определять уровень кислорода в крови и, возможно, помочь выявить COVID-19 на начальных стадиях.

— На серой стороне: объемы теневых зарплат в РФ могут вырасти на треть — Бизнес прогнозирует рост объема "серых" зарплат в РФ на 30% по итогам года. Об этом "Известиям" рассказали представители деловых объединений и эксперты. Расчеты велись на основе открытых данных ведомств, а также отзывов о работодателях в Сети.

— В один клик: каково будущее дистанционного голосования — Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) могут распространить на все регионы России к президентским выборам в 2024 году, рассчитывают в Общественной палате. В этом году воспользоваться новым форматом во время единого дня голосования можно было лишь в Ярославской и Курской областях, а также в Москве (в столице выбирали муниципальных депутатов по двум округам).

— Ставка на паузу: банки ожидают сохранения ключевого показателя в 4,25% — ЦБ впервые за полгода не будет снижать ключевую ставку, а сохранит ее на уровне 4,25%, следует из консенсус-прогноза аналитиков крупнейших банков, проведенного "Известиями". Решение регулятора обусловлено увеличением инфляции до целевых 4% по итогам года на фоне выхода из коронакризиса, восстановления потребительского спроса и волатильности рубля из-за геополитических рисков, пояснили в кредитных организациях.

— Рубль в помощь: маткапитал предлагают направить на ремонт — Материнский капитал могут разрешить направлять на ремонт квартир. Такое предложение готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях. Инициативу в правительство в ближайшее время направит ОНФ, который провел мониторинг наиболее востребованных мер поддержки семей.

РБК daily

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— Минфин объявляет мобилизацию — Минфин определил, за счет чего можно поддержать доходную базу бюджета, пострадавшую от пандемии и снижения цен на нефть. В предстоящие тир года мобилизация доходов, включая ряд непопулярных мер, принесет более 1, 8 трлн рублей.

— Суррогатный сюрреализм — Почти половина российских медработников за то, чтобы россиянки выступали суррогатными матерями для иностранцев. Опрошенные РБК юристы говорят о несовершенстве регулирующего этот вопрос законодательства.

— Леопарды и улитки российской экономики — Аналитики Н К Р подготовили прогноз восстановления отраслей российской экономики после пандемического кризиса, определив основных пострадавших и главных бенефициаров. Отрасли распределены в пять групп — от "улиток" до "леопардов".

— "Совкомфлот" сбрасывает трап частному капиталу — Принадлежащий на 100% государству "Совкомфлот" планирует в октябре разместить акции на Мосбирже и выручить не менее $ 500 млн. Это может стать первым IPO госкомпании с досанкционного 2013 года, когда АЛРОСА привлекла $1,3 млрд.

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— Бюджет наполняется дымом — Рост бюджетных расходов из-за пандемии минфин предложил компенсировать в 2021 году резким — сразу на 20% —повышением акциза на сигареты. Рост стоимости табачной продукции увеличит объем серого рынка, предупреждают компании.

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