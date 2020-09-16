БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен /ПРАЙМ/. Министерство экономики Аргентины направило в парламент проект бюджета на 2021 год с предполагаемым ростом ВВП на 5,5% после падения на 12% в текущем году, сообщило министерство.

"Сегодня министерство экономики направило в палату депутатов проект бюджета на 2021 год, который предполагает дефицит в размере 4,5% ВВП, устойчивое восстановление государственных доходов и рост на 5,5%. Кроме того, прогнозируется, что уровень инфляции составит порядка 29%, а доллар на 31 декабря 2021 года составит около 102,4 песо", — говорится в заявлении.

По оценкам аналитиков, опрошенных Центральным банком страны, ВВП Аргентины в 2020 году упадет на 12%, что гораздо хуже прогнозов Международного валютного фонда.

Проект бюджета на 2021 год основан на двух фундаментальных принципах — макроэкономическая стабилизация и финансовая устойчивость. "Бюджет — это направление, в котором мы собираемся двигаться, чтобы стабилизировать экономику. По этой причине представленный нами проект реалистичен и определяет путь к экономическому восстановлению в разумных рамках", — приводятся в сообщении слова министра экономики Мартина Гусмана.

В бюджете делается акцент на инвестициях в инфраструктуру, на которую планируется потратить 2,2% ВВП, на инновациях (0,5% ВВП), здравоохранении (0,5% ВВП), социальной политике (0,7% ВВП).

Экономика Аргентины переживает кризис, ситуация усугубляется карантином и ограничениями на экономическую деятельность, введенными из-за коронавируса. Инфляция в июле в годовом выражении составила 42,4%, а за семь месяцев набрала 15,8%.