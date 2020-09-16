МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Специалисты компании-разработчика 3D-сканеров Texel (резидент фонда "Сколково") в 2020 году проведут цифровые обмеры россиян с помощью 3D-сканеров, при помощи которых вычислят новую среднюю фигуру россиян, сообщил РИА Новости директор по развитию бизнеса компании Texel Сергей Климентьев.

По его словам, по итогам обмеров будет создана Российская информационная аналитическая система антропометрических данных (РИАСАД). "Масштабные антропометрические исследования не проводились с 1975 года. Меж тем типовые фигуры россиян за 45 лет значительно изменились, это связано с качеством пищи, модой на спорт и прочим", — отметил он.

"Производители одежды неоднократно говорили, что ГОСТы на одежду устарели, особенно это касается детской и спецодежды. Благодаря обновленным данным модная индустрия получит представление о современных типах фигур. Кроме того, станет возможным использование цифровых параметрических средств проектирования одежды", — рассказал Климентьев.

Концепция проекта Texel была направлена на крауд-платформу форума "Сильные идеи для нового времени", который пройдет 1–2 октября при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и фонда "Росконгресс". Ожидается, что проект позволит производителям одежды проектировать и тестировать одежду в программной среде, что сократит временные и финансовые издержки при создании новых коллекций и повысит соответствие одежды потребителям.

"Запуск проекта планируется на конец 2020 года, обмеры будут проходить в 11 городах-миллионниках одновременно. Поскольку такие исследования крайне важны для индустрии, рассчитываем, что на 50% его стоимости будут привлечены средства частных инвесторов, еще 50% вложит государство", — добавил он.