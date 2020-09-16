МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ повышается по основным индексам на фоне позитива на мировых фондовых площадках.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.15 мск увеличивается на 0,14%, до уровня 2984,7 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,18%, до 1255,91 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Основные американские фондовые индексы на вчерашних торгах выросли в пределах 1,2%. С утра фьючерсы на эти индексы также растут.

Стоимость нефти подскакивает на 1,9%, до 41,3 доллара за баррель по марке Brent.