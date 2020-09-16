МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Чистый убыток испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), в первом полугодии 2020-2021 финансового года (1 февраля — 31 июля) составил 198 миллионов евро против прибыли в 1,55 миллиарда евро годом ранее, говорится в сообщении компании.

Выручка компании за отчетный период уменьшилась на 37% год к году, составив 8,033 миллиарда евро. В то же время выраженная в национальных валютах в регионах присутствия выручка уменьшилась на 11%.

Показатель EBITDA по итогам этого полугодия достиг 1,48 миллиарда евро, что в два раза ниже показателя февраля-июля 2019-20 финансового года.

"На показатели Inditex в первом полугодии значительно повлиял COVID-19 и временное закрытие магазинов. Многие точки открылись к концу июля, однако ограничения все еще присутствуют. Онлайн-продажи сильно выросли (на 74%)", — поясняется в пресс-релизе.

Акции компании на бирже в Мадриде растут при этом в цене более чем на 5%.

Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.