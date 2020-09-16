МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российские банки в августе выдали 1,31 миллиона потребительских кредитов, что больше июльского результата на 5,8%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В августе 2020 года было выдано 1,31 миллиона потребительских кредитов. При этом по сравнению с августом прошлого года также было отмечено сокращение выдачи потребкредитов – на 23,9%. В то же время в сравнении с предыдущим месяцем, напротив, был зафиксирован небольшой рост — на 5,8%", — подсчитали аналитики.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в последние месяцы выдача потребкредитов умеренно растет, постепенно отыгрывая предыдущее падение. "На наш взгляд, это объясняется как снижением ставок и маркетинговой активностью банков, так и отложенным спросом на потребкредиты, сформировавшимся в апреле-июне текущего года. Однако до прошлогоднего уровня выдачи потребкредитов пока еще очень далеко", — подчеркнул он.

Так, с начала года в стране было выдано 9,19 миллиона потребительских кредитов, что на 27,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А наибольшее количество потребкредитов в январе-августе было выдано в Москве (436,1 тысячи ссуд), Московской области (393,4 тысячи), Краснодарском крае (345,3 тысячи), Башкирии (316,6 тысячи) и Свердловской области (302,3 тысячи ссуд).

При этом эксперты зафиксировали снижение выдачи потребительских кредитов во всех регионах страны. Самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов в январе-августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Ставропольский край (-34%), Тюменская область (-30,5%), Татарстан (-30%), а также Ростовская область (-29,2%) и Алтайский край (-28,9%), В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов сократилась на 24,1% и 26,2% соответственно.