МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле вырос до 27,9 миллиарда евро с 21,2 миллиарда в июне, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали в отчетном месяце снижение профицита торгового баланса до 12,6 миллиарда евро.

В годовом исчислении профицит торгового баланса еврозоны в июле вырос на 20% — год назад он составлял 23,2 миллиарда евро. В том числе экспорт товаров из еврозоны в июле снизился в годовом выражении на 10,4%, до 185,2 миллиарда евро, импорт — на 14,3%, до 157,3 миллиарда.

При этом в Евросоюзе профицит внешнеторгового баланса в июле вырос на 27,7% в годовом выражении, до 25,8 миллиарда евро. В июле 2019 года профицит там составлял 20,2 миллиарда евро. Экспорт товаров из ЕС в июле упал в годовом выражении на 11,3%, до 168,5 миллиарда евро, импорт — на 16%, до 142,6 миллиарда.