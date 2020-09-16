МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год и теперь ожидает его падения на 7,3%, следует из осеннего экономического прогноза организации. В июне ОЭСР прогнозировала падение ВВП РФ на 8%, если не будет второй волны коронавируса.

При этом ОЭСР в новом докладе ухудшила прогноз по ВВП России на 2021 год — теперь она ждет роста экономики на 5%, хотя в июне ожидала, что ВВП РФ вырастет сразу на 6% в отсутствие второй волны пандемии.

В 2019 году рост ВВП России составил 1,4%, отмечает ОЭСР.

В июне организация в связи с неопределенной ситуацией с COVID-19 рассматривала два сценария развития экономики в текущем и следующем годах. Один предполагал вторую волну пандемии к концу этого года, и альтернативный сценарий, в котором второй вспышки удастся избежать. ОЭСР полагала, что при второй волне COVID-19 экономика России сократится в 2020 году на 10%, а в 2021 году вырастет на 4,9%.

Китай

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по динамике ВВП Китая на 2020 год и теперь ожидает роста на 1,8%, следует из осеннего прогноза организации. В июне ОЭСР прогнозировала, что экономика страны сократится на 2,6%, если не будет второй волны коронавируса.

Прогноз на 2021 год также улучшен: теперь ОЭСР ждет роста второй по величине мировой экономики на 8%. В июне организация прогнозировала, что ВВП КНР вырастет на 6,8% в отсутствие второй волны.

"В Китае отмечалось более резкое, чем ожидалось, восстановление (экономики — ред.), и к концу второго квартала экономическая активность быстро вернулась к уровню до пандемии, чему способствовали значительные инвестиции в инфраструктуру", — пишет ОЭСР.

В июне ОЭСР в связи с неопределенностью вокруг коронавируса рассматривала два сценария развития экономики в текущем и следующем годах: один предполагал вторую волну пандемии к концу этого года, альтернативный – что второй вспышки удастся избежать. ОЭСР полагала, что при второй волне COVID-19 экономика КНР сократится в 2020 году на 3,7%, а в 2021 году вырастет на 4,5%.

США

Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует, что ВВП США в 2020 году упадет на 3,8%, при этом в июне ОЭСР ждала, что экономика страны сократится на 7,3%, если не будет второй волны пандемии, говорится в осеннем экономическом прогнозе организации.

В 2021 году ОЭСР по-прежнему ждет восстановления экономики США, однако чуть ухудшила прогноз по динамике ВВП — теперь организация ожидает роста экономики страны в следующем году на 4% против июньских 4,1% (в сценарии без второй волны эпидемии коронавируса).

ОЭСР в связи с неопределенной ситуацией вокруг коронавируса в июне рассматривала два сценария развития экономики в текущем и следующем годах — один сценарий, в котором вторая вспышка произойдет во всех экономиках к концу этого года, и альтернативный сценарий, в котором второй вспышки удастся избежать. ОЭСР полагала, что при второй волне COVID-19 экономика Соединенных Штатов сократится в 2020 году на 8,5%, а в 2021 году вырастет на 1,9%.