МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Рубль в настоящее время несколько недооценен с точки зрения его "справедливой" стоимости, и ожидается его укрепление к концу года до уровня 73,5 рубля за доллар, заявила журналистам экономист по России и СНГ компании "Ренессанс Капитал" Софья Донец.

Официальный курс, установленный Центробанком на завтра, 17 сентября, — 74,93 рубля за доллар.

"По нашим ощущениям, рубль сейчас недооценен с точки зрения справедливой стоимости, однако и справедливую стоимость мы видим не на уровне тех значений, которые мы видели в июне и июле, поэтому мы не ждем возвращения к уровням ближе к 70 рублям за доллар. Мы считаем, что справедливая стоимость рубля при нефти в районе 40 долларов с небольшим плюсом составляет 73,5 рубля за доллар, и ждем возвращения к этому уровню к концу года", — сказала экономист в ходе онлайн-брифинга.

"По опыту 2017 или 2019 годов всплески волатильности и ослабления рубля в ответ на усиление санкционной риторики были в основном краткосрочным и сопровождались дальнейшей коррекцией, за исключением случаев существенных санкций. В базовом сценарии мы ждем, что мы можем увидеть дополнительные санкции, но не разрушительные. Наиболее значимыми для нас могут являться санкции на рынок государственного долга", — отметила она.

"Пока мы не предполагаем в базовом сценарии санкции на рынок госдолга, мы ожидаем, что волатильность будет краткосрочной и сопровождаться дальнейшей коррекцией", — продолжила Донец, отметив также, что в четвертом квартале "Ренессанс Капитал" ожидает стабилизации курса после того, как снизится фактор неопределенности, связанный с президентскими выборами в США.

"С другой стороны, возвращение спроса на импорт, в том числе на импорт услуг в следующем году, а также возвращение к чистому бюджетному правилу должно, по нашему мнению, определить потенциал некоторого ослабления рубля и на следующий год. Поэтому на 2021 год наш прогноз среднего курса рубля остается на уровне 75,5 рубля за доллар. Этот прогноз мы поддерживаем с начала июня и пока не видим факторов для его пересмотра", — заключила она.