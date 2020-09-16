МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Холдинг USM Алишера Усманова завершил сделку по покупке 100% ИТ-группы "ИКС Холдинг", сообщил РИА Новости генеральный директор USM Иван Стрешинский, слова которого передала пресс-служба холдинга.

В конце апреля USM сообщил, что договорился о приобретении 100%-ной доли в "ИКС Холдинг" через свое подразделение "ЮэСэМ Телеком". Структура сделки предполагала обмен акций компаний: "ИКС Холдинг" становится подразделением "ЮэСэМ Телеком", во владении которого уже находится 100% акций "Мегафона". Основатель "ИКС Холдинга" Антон Черепенников в результате сделки получил 10% акций "ЮэСэМ Телеком", 80% акций компании останется во владении USM, еще 10% – у генерального директора USM Стрешинского.

"15 сентября 2020 года завершена сделка по вхождению "ИКС Холдинга" в состав USM. Мы рады приветствовать ведущую компанию российской ИКТ-отрасли в периметре группы. Сделка открывает для USM новые возможности для достижения лидерства на цифровом рынке России, СНГ и Восточной Европы", — сообщил Стрешинский.

В апреле сообщалось, что Стрешинский возглавит после сделки холдинговую компанию "ЮэСэМ Телеком". Гендиректор "Мегафона" Геворк Вермишян и гендиректор "ИКС Холдинга" Черепенников сохранят свои позиции в компаниях. При этом Черепенников займет в "ЮэСэМ Телеком" должность операционного директора и войдет в совет директоров "Мегафона".

"ИКС Холдинг" — российская многопрофильная IT-структура, в ее экосистему входят 27 IT-компаний, включая холдинги "Цитадель", "Форпост", "КНС групп" (Yadro), "Криптонит" и АО "Нэксайн" (Nexign). Компания занимается цифровой трансформацией крупных предприятий, информационной безопасностью, системами хранения данных, "большими данными", системами поддержки деятельности мобильных операторов, криптографией и квантовыми вычислениями, машинным обучением, нейросетями, технологией блокчейн и искусственным интеллектом.