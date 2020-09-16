МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в августе вырос на 0,6% по сравнению с июлем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 1% в месячном выражении.

Показатель июля был пересмотрен до роста на 0,9% с 1,2%.

При этом объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в августе вырос к июлю на 0,7%. Этот же показатель июля был пересмотрен до роста на 1,3% с предыдущей оценки увеличения на 1,9%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.