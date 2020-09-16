МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян полностью "отыграют" потери этого года в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, представляя на заседании правительства обновленный прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.

По прогнозу Минэкономразвития, рост реальных зарплат в России по итогам 2020 года составит 1,5%, реальные располагаемые доходы населения снизятся на 3%.

"По реальным располагаемым доходам населения оценка этого года тоже улучшена – на 0,5 процентного пункта. Уже в следующем году реальные располагаемые доходы полностью "отыграют" потери этого года – прогнозируется рост в 3%, а далее – на уровне 2,5% в год", — сказал он.

"По реальным заработным платам в текущем году ожидаем рост на 1,5% реальных заработных плат вместо спада на 3,6%, который мы прогнозировали ранее", — добавил министр.