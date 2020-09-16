БРЮССЕЛЬ, 16 сен — ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента хотят предложить внести в разрабатываемый ЕС санкционный список по Белоруссии граждан России, "непосредственно вовлеченных в поддержку белорусского режима", говорится в предложениях по тексту резолюции ЕП.

Голосование по резолюции по ситуации в Белоруссии намечено на четверг.

"Европарламент призывает верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности и Совет изучить возможность включения российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима (Александра) Лукашенко в Белоруссии", — говорится в документе, опубликованном на сайте ЕП.

Депутаты в проекте резолюции отвергают итоги выборов 9 августа, заявляют о поддержке мирной передачи власти в Белоруссии по итогам нацдиалога, приветствуют Координационный совет оппозиции "как временное представительство народа Белоруссии", требуют освободить всех задержанных в связи с последними событиями в стране.

"Европарламент повторяет призывы белорусского народа к скорейшей организации новых, свободных и справедливых выборов под международным контролем и в соответствии с международными стандартами", — указывается в предварительном проекте резолюции.

Кроме того, депутаты предлагают выразить поддержку индивидуальным санкциям ЕС по Белоруссии, в том числе в отношении Лукашенко, призвать страны ЕС незамедлительно принять меры против причастных к фальсификации выборов и насилию в Белоруссии. В предложениях также содержится призыв увеличить финподдержку гражданского общества Белоруссии и заморозить все переводы средств властям и финансируемым белорусским государством проектам.

"Парламент призывает ЕС организовать конференцию доноров для демократической Белоруссии, которая соберет международные институты, представителей G7, страны-члены и институты ЕС", — указывается в проекте.

Депутаты также хотят зафиксировать в резолюции призыв к странам ЕС упростить и ускорить выдачу виз для уезжающих по политическим причинам из Белоруссии.

Объединенное предложение по проекту резолюции по Белоруссии было разработано представителями пяти ведущих европейских партий. Депутаты Европейского парламента в ходе сентябрьской пленарной сессии обсуждают, в числе прочих вопросов, ситуацию в Белоруссии. В среду депутаты проголосуют по последнему предложению с внесенными поправками.

В настоящее время ЕС согласовывает список белорусских высокопоставленных лиц, которые, по мнению Брюсселя, причастны к фальсификации выборов и к насилию над демонстрантами. Ожидается, что список будет обнародован в ближайшие дни.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих