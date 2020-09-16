Заголовок дается в новой редакции, добавлен бэкграунд

МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Председатель "Единой России", зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что международные проекты "Росатома" сугубо коммерческие и "не должны страдать от недобросовестной конкуренции и политических спекуляций".

"Международные проекты "Росатома" носят сугубо коммерческий характер и не должны страдать от недобросовестной конкуренции и политических спекуляций со стороны некоторых стран", — написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Медведев также сообщил, что на встрече с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачёвым они обсудили предложения госкорпорации в повестку первого заседания межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по Арктике и реализацию внутренних и международных проектов госкорпорации.

В августе находившийся с визитом в Праге госсекретарь США Майк Помпео в ходе совместной пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем заявил, что усиление позиций России в стратегической инфраструктуре Чехии может ослабить безопасность республики. В то же время, по словам Помпео, США готовы помочь Чехии и участием в строительстве нового энергоблока на чешской АЭС "Дукованы", и поставками различных видов энергетического сырья. Чехия не намерена заранее исключать кого-либо из тендера на строительство нового блока АЭС "Дукованы", заявил позже журналистам Бабиш, комментируя эти слова Помпео.

В мае нынешнего года чешское сетевое издание Deník N. написало, что Россия и Китай, намеревающиеся участвовать в тендере на достройку АЭС "Дукованы" в Чехии, якобы могут быть отстранены от конкурса. В материале сообщалось, что "выбор будущего исполнителя заказа связан с огромным геополитическим и экономическим значением". По следам той публикации вице-премьер и глава минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что не может "ни отдать предпочтение (кому-либо из претендентов), ни поставить кого-то в невыгодное положение". Представитель "Росатома" после тех майских публикаций заявил РИА Новости, что госкорпорация ориентируется на озвученную публично позицию правительства Чехии.