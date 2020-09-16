БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен /ПРАЙМ/. Крупная служба доставки Glovo, работающая в 22 странах мира через приложение, продает свой бизнес в Латинской Америке компании Delivery Hero за 230 миллионов евро, говорится в совместном заявлении компаний.

"Delivery Hero, платформа по доставке, сегодня объявила о заключении соглашения с Glovo о приобретении ее операций в Латинской Америке на сумму 230 миллионов евро… Ожидается, что сделка будет закрыта в течение следующих нескольких недель при условии выполнения предварительных условий и соответствующих разрешений регулирующих органов", — говорится в сообщении.

Сделка будет охватывать все страны Латинской Америки, в которых работает Glovo, включая Аргентину, Перу, Эквадор, Панаму, Коста-Рику, Гондурас, Гватемалу и Доминиканскую Республику. В настоящее время Delivery Hero уже присутствует в Аргентине, Панаме и Доминикане, приобретаемые активы на этих рынках будут переданы компании.

Glovo продолжит вести бизнес в этих странах до марта 2021 года.

Берлинская Delivery Hero присутствует в странах Европы, Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. У компании есть свой сервис доставки в 600 городах, на нее трудятся 27 тысяч человек.

Барселонская компания Glovo оперирует в 650 городах в 22 странах, ее активными клиентами в месяц являются 2,5 миллиона человек.