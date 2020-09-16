МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Ростех" в 2020-2021 годах начнет производство линейки систем контроля состояния пациента по направлениям кардиологии, онкологии и инсульта, работа над их созданием ведется совместно с Российско-сингапурским деловым советом, рассказал РИА Новости заместитель председателя Российско-сингапурского делового совета Сергей Пронин.

По его словам, совет подписал соглашение с Singapore Expo, в рамках которого на постоянной основе в интересах российских участников рынка здравоохранения проводятся тематические мероприятия. Так, на цифровой площадке Carehub прошла конференция производителей медицинской техники и технологических компаний отрасли. "Вот эту цифровую площадку Carehub мы связываем с площадкой Центра зарубежного продвижения российских компаний, созданного на базе Российско-сингапурского делового совета, и уже через центр продвижения мы можем выстраивать прямые контакты либо в формате видеоконференцсвязи, либо в формате телемостов с нашими партнёрами", — пояснил он.

"Фактически вот такая коммуникация дает нам возможность инициировать и реализовывать уже совместные международные проекты по созданию нового продукта. У нас сейчас есть практический пример, такую работу мы активно ведем с холдингом госкорпорации "Ростех" "Швабе" по созданию новой перспективной линейки систем контроля состояния пациента по направлениям кардиология, онкология и по направлению инсульт. На сегодняшний момент уже разработаны образцы, опытные образцы. Практическое их производство запланировано на конец этого и начало следующего года", — сообщил Пронин.

Конференция, по его словам, является уникальной возможностью для российской стороны в условиях пандемии и закрытия границ принять участие в международной конференции. С российской стороны в ней участвовали компании госкорпорации "Ростех", ряд российских вузов, представители Международной ассоциации производителей медицинской техники, представители российско-сингупарского делового совета и другие.

"Совет был организатором данной тематической сессии с участием российских компаний, в общей сложности были представлены решения более 50 российских компаний, производящих решения для рынка в области медицины и здравоохранения", — отметил он.

"Один из значимых вопросов, который обсуждался в рамках российской сессии, был вопрос организации сотрудничества в области инжиниринга и новых разработок. Российская сторона представила, возможности инжинирингового центра, который создан совместно с рядом холдингов в госкорпорации "Ростех" на площадке Сингапура в Центре зарубежного продвижения российских технологий. Площадка эта была предложена нашим зарубежным партнерам для организации взаимодействия и создания новых продуктовых решений для решения задач и поддержания здоровья, обеспечения здоровья, диагностики заболеваний и создания новых продуктов", — добавил Пронин.