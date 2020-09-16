ВАШИНГТОН, 16 сентября (Dow Jones). Руководство Федеральной резервной системы США по итогам очередного заседания в среду сообщило, что не планирует повышать процентные ставки до конца 2023 года и намеревается нарастить меры поддержки экономики, которая демонстрирует неровное восстановление после пандемии коронавируса.

Все 17 руководителей заявили, что намереваются сохранять ставки около нулевой отметки как минимум до конца следующего года, причем 13 управляющих прогнозируют, что ставки будут оставаться на таком уровне до 2023 года.

ФРС пересмотрела свое официальное заявление, чтобы более точно описать условия, при которых сохранение ставок около нуля будет оправданным. Два руководителя центрального банка выразили несогласие с новым заявлением.

В центральном банке заявили, что будут сохранять ставки около нуля до тех пор "пока условия на рынке труда не будут соответствовать полной занятости, а (годовая) инфляция не ускорится до 2,0% и не нацелится на умеренное превышение данной отметки".

Завершившееся в среду двухдневное заседание стало первым с того момента, как центральный банк анонсировал новый подход, в рамках которого отказался от давней практики упреждающего повышения ставок для предотвращения разгона инфляции.

Руководство ФРС также пересмотрело свои прогнозы, чтобы они отражали более стремительное, чем ожидалось, сокращение безработицы в летний период. Теперь в центральном банке полагают, что средний уровень безработицы за последние три месяца текущего года будет составлять в районе 7%-8% против предыдущего прогноза в 9%-10%. Уровень безработицы снизился с апрельского максимума 14,7% до 8,4% в прошлом месяце, хотя это отчасти и обусловлено тем, что в настоящее время меньше американцев заняты поиском работы.

Прогнозы не указывают на существенное улучшение ожиданий большинства руководителей ФРС относительно перспектив экономики. В центральном банке выразили опасения по поводу того, что быстрое восстановление активности после снятия карантинных ограничений может скрывать под собой более глубокие проблемы, поскольку наиболее уязвимый бизнес был вынужден прекратить работу, а сотрудники компаний в серьезно пострадавших секторов экономики столкнулись с более длительными периодами безработицы.

Число временно уволенных работников с весны сократилось на две трети, до приблизительно 12 млн, при этом более 2 млн американцев лишились работы окончательно, и эта цифра может вырасти, поскольку большинство бизнесов, оказавшихся в зоне риска, прекращают свою деятельность или откладывают возобновление работы.

Последние прогнозы ФРС показывают, что, по мнению большинства руководителей, даже к концу 2023 года инфляция лишь начнет возвращаться к отметке в 2,0%, а безработица к тому времени будет только приближаться к уровням, наблюдаемым в марте 2020 года до коронавирусного кризиса.

В преддверии заседания на текущей неделе один из важных вопросов заключался в том, сообщит ли ФРС, при каких условиях завершит текущую политику околонулевых процентных ставок. В центральном банке полагают, что с помощью такой опережающей индикации могут обеспечить дополнительное стимулирование экономики.

Несколько руководителей ФРС заявили, что не торопятся предоставлять подобную опережающую индикацию, поскольку ждут прояснения перспектив экономики, а также из-за того, что инвесторы уже ждут от центрального банка сохранения низких процентных ставок на протяжении ближайших нескольких лет. Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан в среду выразил несогласие с большинством своих коллег, поскольку не хотел делать опережающую индикацию более конкретной.

Другие же руководители считают, что подобные сигналы со стороны центрального банка должны основываться на новом подходе к инфляции, с указанием конкретных темпов роста цен и условий на рынке труда, при которых ФРС будет сохранять процентные ставки около нулевой отметки. Такие шаги могут убедить рынок в том, что регулятор не станет агрессивно повышать ставки даже после того, как коронавирус окажется под контролем, а ситуация в экономике несколько стабилизируется.

В рамках нового подхода ФРС будет допускать превышение целевого уровня инфляции в 2,0% после периодов, в течение которых темпы роста цен не достигали до этой отметки.

В последние годы инфляция постоянно недотягивала до целевой отметки, и ФРС в среду заявила, что "будет стремиться к достижению (годовой) инфляции на уровне несколько выше 2,0%, чтобы средний уровень инфляции за определенный период составлял 2,0%", и долгосрочные инфляционные ожидания оставались на этом же уровне.

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари в среду проголосовал против такой опережающей индикации, поскольку посчитал, что ее можно было бы сформулировать проще.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ