МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/. Китайская компания Bytedance, являющаяся владельцем приложения TikTok, может предоставить американской Oracle доступ к исходному коду и программному обеспечению приложения, чтобы проверить его на предмет передачи данных пользователей властям КНР, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как пишет издание, ByteDance работает над вопросом безопасности данных пользователей в течение последних нескольких месяцев в ответ на опасения чиновников США о возможной передаче данных пользователей китайским властям. На выходных компания представила правительству США предложение, которое включает в себя ряд положений, предназначенных для разрешения этого вопроса. Одним из них стало предоставления доступа к коду и программному обеспечению.

По словам источников, это позволит Oracle просмотреть приложение TikTok на наличие бэкдоров (дают доступ для удаленного управления устройством), через которые правительство Китая или другие организации могли бы получить доступ к данным пользователей.

Кроме того, как сообщают источники, в положениях предложено установить сторонний мониторинг американского сегмента TikTok, а также определить протоколы на случай инцидентов, которые могут возникнуть. Помимо этого предполагается, что Oracle будет регулярно проверять потоки данных.

По словам одного из собеседников издания, подобные меры могут стать обременительными для ByteDance, TikTok и Oracle. Однако как отметил другой источник, переговоры о сделке продолжаются, и условия, предложенные ByteDance, могут измениться.

Ранее агентство Рейтер передавало, что президент США Дональд Трамп намерен обсудить с высшими должностными лицами в Белом доме вопрос относительно сохранения контрольного пакета акций приложения TikTok за его материнской ByteDance. Источники уточняют, что пока нет ясности относительно того, одобрит ли Трамп предложение ByteDance. Позже сам Трамп подтвердил, что решение по сделке компании Oracle и TikTok будет принято очень скоро, он намерен рассмотреть этот вопрос вместе с сооснователем, председателем совета директоров Oracle Ларри Элисоном.

При этом газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что американская Oracle станет миноритарным акционером популярного приложения TikTok, чтобы избежать запрета в США со стороны американского президента, а материнская ByteDance станет мажоритарным акционером.

Ранее стало известно, что Oracle выступит доверенным технологическим провайдером в предлагаемой властям сделке по TikTok в США. Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец — компания ByteDance — это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.

Дедлайн истекает 20 сентября. Второй претендент на его приобретение – компания Microsoft –заявил, что ByteDance отказалась заключать с ним сделку. А СМИ со ссылкой на источники пишут, что официальный Пекин выступает против продажи активов TikTok в США, полагая, что лучше пусть приложение запретят на территории Штатов.