ПЕКИН, 17 сен /ПРАЙМ/. Центральный банк Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума за последние 16 месяцев, следует из данных на сайте регулятора.

В среду Народный банк Китая установил средний обменный курс юаня на отметке 6,7675, что на 150 пунктов меньше, чем предыдущий фиксинг.

Это максимальный курс юаня к доллару с 9 мая 2019 года.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китай будет сохранять стабильный курс юаня на рациональном уровне.