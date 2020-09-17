МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ падает утром на фоне ухудшения конъюнктуры мировых фондовых и сырьевых площадок.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск снижался на 0,8% — до 2951 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,2%, до 1237 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Нефть дешевеет на 1,6% — до 41,53 доллара за баррель сорта Brent.

Фьючерсы на американские фондовые индексы падают на 1,8-2,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона также снижаются – на 0,4-1,7%.