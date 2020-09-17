МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление компании "Открытие Холдинг", головной структуры финансовой группы "Открытие" и бывшего основного акционера банка "Открытие", о собственном банкротстве, т.к. заявитель нарушил порядок уведомления о намерении обратиться в суд.

Как говорится в опубликованном в четверг определении суда, нормы закона о банкротстве обязывают должника не менее чем за 15 календарных дней до подачи в суд заявления о банкротстве опубликовать соответствующее уведомление на Федресурсе. Между тем, отметил суд, "Открытие Холдинг" разместил сообщение на Федресурсе 19 февраля, а уже 20 февраля обратился в суд.

В начале сентября суд оставил заявление "Открытие Холдинга" без рассмотрения.

В определении суда также отмечается, что представитель банка "Траст" заявил в суде ходатайство о том, чтобы оставить заявление должника без рассмотрения. Теперь, в соответствии с процессуальным законодательством, суд в порядке очередности должен будет рассмотреть заявление "Траста" о банкротстве "Открытие Холдинга". Банк "Траст" является основным кредитором "Открытие Холдинга".

Заявление "Траста" о банкротстве "Открытие Холдинга" было зарегистрировано судом 21 февраля и затем принято к рассмотрению, но уже как заявление о вступлении в дело о банкротстве.

В сообщении "Открытие Холдинга" о намерении просить суд признать себя банкротом говорилось, что признаки банкротства появились у холдинга 19 февраля. Среди кредиторов на Федресурсе указаны банк "Траст", ООО "РКТ", ВТБ, ООО "Пауэр Ресорсес", АО "Открытые инвестиции", ООО "Пенсионный капиталъ", ООО "Кама картон".

Долг "Открытие Холдинга" перед "Трастом" на октябрь 2019 года составлял более 450 миллиардов рублей. Он сформирован из невозвращенных кредитов, выданных "Трастом", ФК "Открытие" и Рост-банком, и облигаций "Открытие Холдинга" на балансе банка. На тот момент это было около 86% всего совокупного долга холдинга.

До начала санации в августе 2017 года "Открытие Холдингу" принадлежало 66,4% банка "ФК Открытие". Бенефициарами "Открытие Холдинга" на тот момент являлись один из основателей банка "Открытие" Вадим Беляев, группа "ИФД Капиталъ" Леонида Федуна и Вагита Алекперова, банк ВТБ, группа ИСТ Александра Несиса, а также президент банка "Открытие" Рубен Аганбегян и Александр Мамут.

По данным ФАС, Беляев в марте этого года продал 12,9% акций "Открытие Холдинга" своему бывшему личному охраннику и водителю Павлу Федосееву, который с марта является гендиректором "Открытие Холдинга". Федосеев ранее подал в ФАС заявление о намерении консолидировать 61,34% акций холдинга. Сейчас ему принадлежит 17,76%.