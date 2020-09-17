МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Минфин заложил в проект бюджета РФ рост расходов на национальные проекты в 2021 году на 2,5%, а в 2022 году — на 20% по сравнению с текущим годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Газета "Известия" ранее в четверг со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета написала, что расходы на нацпроекты в следующие два года хотят сократить почти на 600 миллиардов рублей по сравнению с изначальными планами. Издание отмечало, что ощутимее остальных планируется урезать финансирование "Демографии", "Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" и "Жилья и городской среды" — за ‪2021-2022 годы на 158, 144 и 80 миллиардов рублей соответственно.

"Говорить об "урезании" финансового обеспечения национальных проектов в 2021–2022 годах не совсем корректно. Так, по отношению к 2020 году в законопроекте запланирован рост объемов расходов на реализацию национальных проектов в 2021 году на 2,5%, в 2022 году – на 20%", — пояснили в Минфине.

Там отметили, что особое внимание уделено мероприятиям, направленным на социальную поддержку граждан, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. "В связи с чем по отдельным мероприятиям наблюдается существенный рост. Например, в рамках национального проекта "Демография" на выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет объем бюджетных ассигнований по сравнению с 2020 годом увеличен в 2021 – на 25%, в 2022 году – на 40%, в 2023 – на 46%", — сказали в пресс-службе.

Добавляется, что отклонения по отношению к параметрам, утвержденным законом о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов вызваны, в том числе, уточнением показателей сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, уточнением численности получателей отдельных выплат и иными аналогичными факторами.

"Кроме того, в рамках отдельных национальных проектов приняты решения о переносе реализации отдельных мероприятий на более ранний срок (в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с 2021 года на 2020 год, в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" с 2022 года на 2020 год)", — указали в Минфине.