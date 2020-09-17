МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) прекратила листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже (ЛФБ, LSE), следует из сообщения компании.

"Трубная металлургическая компания … объявляет об аннулировании листинга и допуска к торгам на ЛФБ глобальных депозитарных расписок по положению S и по правилу 144А…, каждая из которых удостоверяет права на четыре обыкновенные акции общества, с начала торгов 17 сентября 2020 года. После аннулирования листинга владельцы ГДР больше не смогут торговать принадлежащими им ГДР на ЛФБ и не смогут получать рыночные котировки по ГДР", — говорится в сообщении.

Соответствующее заявление о делистинге ТМК подала в августе. В компании поясняли, что он осуществляется в соответствии с решением совета директоров ТМК от 8 апреля 2020 года не рассматривать сохранение листинга ГДР на Лондонской фондовой бирже в качестве стратегического приоритета ТМК и после завершения добровольного предложения АО "ВТЗ", стопроцентного дочернего общества ТМК, о приобретении акций ТМК. Ожидалось, что делистинг будет проведен 16 сентября.

ТМК в начале апреля объявила о намерении выкупить через дочернюю компанию "Волжский трубный завод" (ВТЗ) более 358 миллионов собственных акций (34,7% уставного капитала) по цене 61 рубль за бумагу, после чего провести делистинг на LSE. Как сообщила ТМК в конце июля, акционеры компании в рамках добровольного предложения предъявили к выкупу около 230 миллионов акций (22,3% капитала) на общую сумму порядка 14,027 миллиарда рублей. В сентябре совет директоров ТМК одобрил новый buy back в количестве до 129 198 754 акций по цене 61 рубль за бумагу.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора, объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в РФ. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2019 года сократила отгрузку стальных труб на 5% — до 3,8 миллиона тонн.