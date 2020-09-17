МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. РЖД сохраняют планы инвестировать более 200 миллиардов рублей в развитие транзитных контейнерных перевозок и не планируют увеличивать тарифы на них, сообщил заместитель генерального директора компании Алексей Шило.

"Несмотря на то, что объемы перевозок отдельных номенклатур грузов, массовых в первую очередь, падают, мы свою инвестиционную программу сохраняем, и сохраняем ее, в том числе на следующий год. Те сотни миллиардов рублей, которые мы запланировали на развитие контейнерного транзита, например — это более 200 миллиардов рублей на ближайшие годы — они точно будут нами реализованы, инфраструктура к этому будет готова", — сообщил Шило, выступая на онлайн форуме "PRO//Движение.Евразия".

Он также затронул тему тарифов на транзитные контейнерные перевозки. "В период тяжёлых финансовых историй можно было бы смотреть какие-то варианты, связанные с изменением тарифов, но хочу еще раз коллегам сказать: мы с 2011 года придерживаемся долгосрочной тарифной политики и не планируем увеличивать стоимость перевозок транзитных контейнеров", — сказал Шило.

Замгендиректора РЖД напомнил также про выделение субсидий на транзитные перевозки.

Министр транспорта России Евгений Дитрих на совещании у президента Владимира Путина в мае говорил об идее субсидирования тарифов на транзитные контейнерные перевозки. Путин предлагал добавить в общенациональный план меры по стимулированию транзитных контейнерных перевозок. Позднее президент поручил в 2020 году выделить до 1 миллиарда рублей на субсидии для транзита контейнеров через РФ. Председатель правительства Михаил Мишустин в августе текущего года подписал постановление по субсидированию из госбюджета льготных тарифов РЖД на транзитные перевозки через Россию грузов в контейнерах.

Путин в мае 2018 года дал ряд поручений до 2024 года по транспортной инфраструктуре. Речь в них, в том числе, шла о мероприятиях по увеличению пропускной и провозной способности инфраструктуры для увеличения транзитного контейнеропотока в четыре раза, в том числе — Транссиб за семь суток.