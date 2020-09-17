БРЮССЕЛЬ, 17 сен — ПРАЙМ, Мария Князева. Большинство стран Евросоюза уже отказались от использования угля в энергетике или чётко заявили о таком решении, отметила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции.

Ранее в четверг она упомянула том, что ЕС подняла цель снижения выбросов парниковых газов в атмосферу к 2030 году от уровня 1990 года до, как минимум, 55% с прежнего плана сокращения на 40%.

"ЕС также уходит от угля. Большинство стран ЕС либо отказались от него, либо поставили чёткий дедлайн, когда это будет сделано. К 2030 использование угля сократится на 70%", — сказала Симсон, не уточнив, от какого года считать это сокращение.