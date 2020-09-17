МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей по возможности сохранять дистанционный режим работы для своих сотрудников.

"Я бы рекомендовал всем руководителям предприятий, вне зависимости от формы организации, если можно, и это не является каким-то серьезным ущербом для работы организации, продолжать организовывать дистанционную работу", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, чем больше людей будут находиться на дистанционной работе, тем меньше будет контактов и передвижений по городу, и ситуация с коронавирусом "будет более стабильная".

"Эти рекомендации по дистанционной работе мы никогда не убирали, и я еще раз возвращаюсь к ним, настойчиво рекомендовал бы придерживаться их, если это возможно", — добавил мэр.