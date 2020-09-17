МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Объем госдолга РФ превысит 20% ВВП в 2023 году за счет наращивания внутренних обязательств, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, которая есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным документа, в 2021 году объем госдолга составит 20,3% ВВП, в 2022 — 20,8% ВВП, а в 2023 — 21,3% ВВП. В денежном выражении это соответствует 23,48 триллиона рублей, 25,81 триллиона и 28,336 триллиона соответственно.

"В общем объеме государственного долга Российской Федерации будет преобладать государственный внутренний долг Российской Федерации в связи с преимущественным выпуском государственных ценных бумаг Российской Федерации, выраженных в валюте Российской Федерации, как в последние годы, так и в прогнозируемом периоде. Так, в общем объеме государственного долга Российской Федерации его доля составит 78,2% в 2021 году, 79,8% в 2022 году и 81,3% в 2023 году", — говорится в документе.