МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец будущего года ожидается на уровне 12,487 триллиона рублей, 2022 года — 12,638 триллиона, а на конец 2023 года — 13,474 триллиона рублей, следует из пояснительной записки к проекту госбюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, которая есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно тексту документа, в 2021 году 91,1 миллиарда рублей будет направлено на покрытие дефицита федерального бюджета, возникшего из-за недополученных нефтегазовых доходов. "Вместе с тем с учетом курсовой разницы в 2021 году планируется увеличение средства Фонда национального благосостояния с 12 447,5 миллиарда рублей до 12 487,3 миллиарда рублей", — уточняется в записке.

При этом в 2022 году использование ФНБ на финансирование дефицита бюджета не предполагается. "В 2022 году объем средств Фонда национального благосостояния с учетом курсовой разницы увеличится с 12 487,3 миллиарда рублей до 12 638,3 миллиарда рублей", — говорится в документе.

"В 2023 году планируется увеличение средств Фонда национального благосостояния с 12 638,2 миллиарда рублей до 13 474,4 миллиарда рублей, в том числе за счет перечисления дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году", — также поясняется в тексте.