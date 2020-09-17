МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Американская компания Oracle, китайская ByteDance и министерство финансов США предварительно согласовали условия покупки активов TikTok, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Министерство финансов, владелец TikTok ByteDance и Oracle предварительно согласовали условия предложения Oracle относительно активов социальной сети в США", — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что Oracle станет миноритарным акционером популярного приложения TikTok, чтобы избежать запрета в США со стороны американского президента Дональда Трампа, а материнская ByteDance останется мажоритарным акционером.

Источники агентства сообщили, что минфин США отправил компаниям письмо с перечнем пересмотренных условий, которые были одобрены и ByteDance, и Oracle. "Они (источники — ред.) описали изменения как устранение проблем, связанных с вопросом национальной безопасности", — сообщило агентство. При этом люди, знакомые с вопросом, уточнили, что Трамп все еще может отменить эту покупку.

Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец — компания ByteDance — это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance. Дедлайн истекает 20 сентября.

Другой претендент на приобретение – компания Microsoft – накануне заявил, что ByteDance отказалась заключать с ним соглашение. А СМИ со ссылкой на источники пишут, что официальный Пекин выступает против продажи активов TikTok в США, полагая, что лучше пусть приложение запретят на территории Штатов.