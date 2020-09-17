МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает, что введение со следующего года налога на депозиты и проценты по вкладам и прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц принесет федеральному бюджету в 2021-2023 годах почти 400 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, которая имеется в распоряжении РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Он отмечал, что средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.

Согласно документу, эти изменения принесут федеральному бюджету в 2021 году 60 миллиардов рублей, в 2022 году — 64,1 миллиарда, в 2023 году — почти 68,6 миллиарда.

Кроме того, Путин в апреле подписал закон, по которому НДФЛ по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода: он рассчитывается как произведение суммы в 1 миллион рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года. Впервые уплатить такой налог придется только в 2022 году (до 1 декабря) на основе налоговых уведомлений, направленных налоговыми органами.

Поступления в бюджет от такого нововведения в 2022 году ожидаются на уровне 100 миллиардов рублей, а в 2023 году — 102,9 миллиарда.