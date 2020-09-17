МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Расходы на Следственный комитет РФ к 2023 г могут вырасти до 50,5 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, которая имеется в распоряжении РИА Новости.

"Бюджетные ассигнования по направлению "Следственный комитет Российской Федерации" в 2021 году составят 48 778,6 миллиона рублей, в 2022 году — 48 907,3 миллиона рублей и в 2023 году — 50 535,7 миллиона рублей", — говорится в документе.

По сравнению с объемами, утвержденными текущим федеральным бюджетом, ассигнования СК РФ в 2021 году уменьшены на 1,2 миллиарда рублей, в 2022 году уменьшены на 2,2 миллиарда рублей, а в 2023 году в сравнении с объемами 2022 года будут увеличены на 1,6 миллиарда рублей.