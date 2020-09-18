МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. В сравнении с платежными картами банковские депозиты защищены лучше. Однако для получения доступа к чужим деньгам злоумышленникам порой даже не приходится подделывать паспорт клиента, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

"При наличии у клиента онлайн-доступа к вкладу мошенники могут воспользоваться социальной инженерией. Они хитроумно вводят в заблуждение ничего не подозревающую жертву, чтобы та раскрыла данные для доступа в личный кабинет интернет-банка или в банковское приложение. А дальше, как говорится, уже дело техники", — объясняет эксперт.

Бывают случаи кражи средств с "забытых" вкладов – но тут необходим сговор с сотрудниками банка. Согласно Гражданскому кодексу, вклад по истечении срока действия депозита может быть пролонгирован на менее выгодных условиях.

"Если клиент долгое время не дает о себе знать, у нечистоплотных сотрудников может возникнуть соблазн "нарисовать" вывод средств, хотя обязательства банка перед забывчивым клиентом от этого не исчезают", — объясняет эксперт.

Бывает, что сотрудники банка вступают в сговор между собой или со сторонними злоумышленниками и выводят средства со счетов клиентов, которые постоянно продлевают договор и не получают деньги на руки. Либо это изначально долгосрочные вклады. Узнать об этом вкладчик может, лишь попытавшись получить свои деньги досрочно.

Для того, чтобы не пополнить список незадачливых граждан, Уткин рекомендует придерживаться простейших принципов безопасности. Во-первых, нельзя сообщать персональные данные незнакомым лицам и оставлять их на сомнительных сайтах. Во-вторых, выходить в сеть желательно только через проверенные Wi-fi-точки, а также использовать двухфакторную идентификацию и регулярно проверять компьютер и телефон на вирусы, заключил он.