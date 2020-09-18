МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Россияне при составлении резюме немного привирают о своем опыте работы и знаниях иностранных языков и замалчивают причины увольнения с предыдущего места работы, но в целом 85% соискателей пишут только правду, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Большинство респондентов (85%) отметили, что они указывают в резюме только правдивую информацию. 15% опрошенных при этом указали, что некоторые пункты в их документе преувеличены", — говорится в отчете по итогам опроса 4,7 тысячи респондентов, проведенного ранее в сентябре.

В документе также отмечается, что "на начальных этапах для получения желаемой должности абсолютно честны с работодателей были 75% респондентов".

"При этом 9% опрошенных отметили, что им приходилось скрывать причины увольнения с прошлых мест работы, а 7% — наличие вредных привычек. 6% участников исследования указали, что сознательно завышали опыт работы в резюме, 5% врали по поводу владения некоторыми навыками, а 4% — насчет владения иностранными языками". Кроме того, 3% соискателей сообщили, что указывали в резюме ненастоящий возраст, по 1% жителей России указывали в опыте работы компании, в которых не работали, или предоставляли несуществующие рекомендации.

"Как правило, все преувеличения или какая-либо сокрытая информация от соискателя становится очевидна работодателю уже на первом собеседовании", — прокомментировала опрос директор по персоналу и организационному развитию сервиса Юлия Санина.

"Мы рекомендуем всем кандидатам составлять более содержательные резюме и по возможности подкреплять описание своих навыков реально существующими цифрами и фактами с прошлых мест работы. Это поможет обратить на себя внимание добросовестных и надежных работодателей и выстроить с ними более доверительные отношения на самом старте знакомства", — заключила она.