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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Угружающее состояние — ОАО РЖД возьмет с клиентов еще 300 миллиардов рублей за пять лет — ОАО РЖД за счет новых тарифных мер планирует дополнительно собрать с грузоотправителей порядка 300 миллиардов рублей до 2025 года и привлечь в кредит еще 900 миллиардов рублей до 2023 года, чтобы профинансировать инвестпрограмму.

— Пал Белгород великий с его бесконечным днем — Губернатор Евгений Савченко ушел в отставку после 27 лет правления — Глава Белгородской области Евгений Савченко, абсолютный рекордсмен России по времени пребывания на посту главы региона и последний действующий губернатор, назначенный первым президентом Борисом Ельциным, объявил в четверг о досрочной отставке.

— Нет ничего новее "Новичка" под солнцем — Какими в Европарламенте видят дальнейшие отношения с Москвой — Европарламент в четверг принял резолюцию, содержащую резкую критику в адрес России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, а также целый ряд предложений по выстраиванию отношений с Москвой в новых условиях.

— Льготы идут на готовое — Новые условия ипотеки в ДФО оформили официально — в ближайшие дни может быть официально оформлено расширение программы дальневосточной ипотеки на рынок вторичного жилья.

— Мертвым душам откажут в декларировании — В НК введут основания для отказа в приеме номинальной отчетности — Минфин подготовил поправки к Налоговому кодексу, которые содержат закрытый перечень случаев для отказа в приеме деклараций от налогоплательщиков.

— Госзакупки переехали — Минфин консолидирует электронное государство на своих серверах — Непрерывная модернизация Единой информационной системы (ЕИС) в сфере госзакупок и прирост числа ее пользователей потребовали ее переноса на серверы собственного центра обработки данных (ЦОД) Минфина в Дубне.

— ФАС заглянула в камеры — Приостановлен тендер по расширению московской системы фиксации нарушений — Столичные власти, планировавшие на треть увеличить парк дорожных камер, столкнулись с противодействием Федеральной антимонопольной службы.

— Население РФ подорожало собой — Всемирный банк обновил рейтинг стран по индексу человеческого капитала — Всемирный банк оценил индекс человеческого капитала в России в 68%, определив страну на 41-е место среди 174 стран мира.

— Цифровой кодекс строителей капитализма — СПЧ планирует привлечь хакеров для подготовки доклада Владимиру Путину о травле в соцсетях — Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев анонсировал создание "цифрового кодекса" России.

— Всеобщее кандидатское соревнование — "Единая Россия" выставит на выборы в Госдуму 80 региональных групп — "Единая Россия" практически определилась с общими принципами формирования списков своих кандидатов к думским выборам.

— Почти сотый — Ёсихидэ Суга приступил к работе 99-м главой японского правительства — Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, утвержденный в должности обеими палатами японского парламента, провел первый полноценный рабочий день в кресле главы правительства.

— Артель "Прекрасный труд" — Золотопромышленника обвинили по особо тяжкой статье и реанимировали — ГСУ ГУ МВД по Москве предъявило обвинение в организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ) крупнейшему золотоискателю Якутии, владельцу и основателю объединяющего несколько артелей ООО "Янтарь" Александру Карасю.

— Хакеры пошли по магазинам — В сети зафиксированы новые атаки на ритейл — Платежные данные пользователей интернет-магазинов под управлением платформы для электронной коммерции Magento, занимающей 30% мирового рынка, стали целью масштабной хакерской атаки.

— Лекарства растворились в лете — Для аптечных сетей сезон стал рекордно низким — Этот летний сезон оказался для аптечных сетей самым провальным за последние семь лет.

— ОПЕК+ наводит самодисциплину — Нарушителей сделки критикуют, но не наказывают — Лидеры стран ОПЕК+ пытаются усиливать давление на нарушителей сделки по сокращению добычи.

— Рекордная цена просрочки — В пандемию коллекторы платили за банковские долги по максимуму — За восемь месяцев текущего года банки смогли предложить коллекторам на треть меньше просроченных долгов, чем годом ранее.

— От "Газпрома" ждут почти рекордов — Минэкономики надеется на восстановление экспорта уже в 2021 году — Минэкономики предложило умеренно консервативный сценарий развития газовой отрасли в России в ближайшие годы.

— Птице прописывают лекарства — Производители мяса хотят смягчить требования к остаткам препаратов — Излишние требования к допустимым уровням остатков ветеринарных средств в продукции российского птицеводства приводят к росту цен и снижают конкурентоспособность на внешних рынках.

— Провайдеров накачали "суверенным интернетом" — Власти требуют установки оборудования для фильтрации трафика — Роскомнадзор под угрозой административных штрафов начал требовать от небольших интернет-провайдеров за свой счет устанавливать "технические средства противодействия угрозам" (ТСПУ) в рамках закона о "суверенном интернете", хотя ранее предполагалось, что это оплатит государство.

— Банки поставят на склад — Сбербанк передумал продавать логистическую недвижимость — На фоне роста интереса инвесторов к логистическим комплексам "Сбербанк управление активами" поменял стратегию в отношении складского портфеля.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительство планирует триллионную эмиссию инфраструктурных облигаций — Они нужны для финансирования строительства дорог и жилья — Правительство планирует выпустить инфраструктурные облигации на один триллион рублей, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

— От Банка России не ждут изменений — Аналитики не видят предпосылок для снижения ключевой ставки — Потенциал для снижения ключевой ставки Центробанка уже исчерпан. К тому же инфляция в августе ускорилась и составила 3,6% в годовом выражении.

— Губернаторы с высокими рейтингами могут возглавить региональные группы "Единой России" на выборах в Госдуму — А состав одномандатников может обновиться минимум наполовину — "Единая Россия" планирует на выборы в Госдуму сделать региональные группы в границах большинства регионов – их может быть более 70.

— Евгений Савченко отставился рекордсменом — Он проработал главой Белгородской области 27 лет и ушел сам — 17 сентября вечером о своей отставке объявил губернатор Белгородской области Евгений Савченко – абсолютный рекордсмен по продолжительности руководства российским регионом.

— В ЦИК готовятся к смотру и замене кадров — В отставку могут уйти самые возрастные члены ЦИК — Накануне думских выборов 2021 года убрать из Центризбиркома (ЦИК) могут тех, кто старше 70 лет, но при этом "учитывается активность их позиции", говорит собеседник в ЦИК.

— Минэкономразвития обещало новые льготы по кредитам для малого бизнеса — Минэкономразвития хочет снизить ставки по кредитам малому бизнесу в рамках госпрограммы — Минэкономразвития готовится снизить ставки для кредитования бизнеса в рамках льготной государственной программы "8,5%".

— Netflix принес Дуэйну Джонсону больше четверти годового дохода — Джонсон второй год подряд заработал больше всех актеров в мире — Журнал Forbes оценивает доходы Дуэйна Джонсона в $87,5 миллионов.

— Wildberries строит в Подмосковье логопарк на 250 000 квадратных метров — Это будет крупнейший склад для одной компании в России — Площадь распределительного центра, который строит онлайн-ритейлер Wildberries около деревни Коледино под Подольском в Московской области, составит в общей сложности около 250 000 квадратных метров, рассказали два консультанта, работавших с компанией.

— Госкомпания "Автодор" хочет занять у рынка 500 миллиардов рублей на строительство дорог — Но размеры и закредитованность делают эту задачу трудновыполнимой — Перед госкомпанией "Автодор" поставлена задача выпустить облигации на 500 миллиардов рублей всего за два года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

— Банки пытаются поддержать спрос кредитными распродажами — Новых клиентов заманивают снижением кредитных ставок — С января по август текущего года банки выдали почти на треть меньше кредитов, чем за тот же период прошлого года.

— Россияне стали больше платить по кредитным долгам — Заемщики отказываются от покупки товаров, чтобы больше заплатить по кредиту — Средняя сумма, которую российский заемщик ежемесячно тратит на погашение своих текущих обязательств перед банками и микрофинансовыми организациями, достигла 8900 рублей (без учета залогового кредитования).

— Daimler представила концепт водородного тягача GenH2 — Крупнейший в мире производитель грузовиков сделал акцент на технологиях — Подразделение по производству грузовиков немецкой автокомпании Daimler провело 16 сентября в Берлине мировую премьеру концепта седельного тягача Mercedes-Benz GenH2.

— К 2025 году Lego заменит полиэтиленовые пакеты бумажными — На устойчивое развитие компания выделила 400 миллионов долларов — 15 сентября датский производитель конструкторов Lego объявил о планах избавиться от одноразового полиэтилена в упаковке своих товаров. Вместо этого компания собирается использовать бумагу.

— Как филолог из Челябинска зарабатывает на чугунных гирях — Простая с виду и всем знакомая гиря оказалась очень трудным в производстве продуктом — Свой первый капитал 41-летний Артем Артемьев заработал в 1990-х годах.

— Чистое сияние пиксельного разума — В России заработал первый веб-кинотеатр — Об открытии Chill, первого в России онлайн-кинотеатра для веб-сериалов, было объявлено с теми же сенсационными интонациями, какими, наверное, в свое время сопровождался первый киносеанс братьев Люмьер: "Такого вы больше нигде не увидите!"

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Турист Байкалу подходит — Как сделать экотуризм приятным для человека и безопасным для природы — Минприроды собирается сделать более справедливой плату за посещение особо охраняемых природных территорий, сообщила заместитель министра природных ресурсов и экологии Елена Панова на "круглом столе".

— Знания в кредит — Суды начали взыскивать деньги с выпускников вузов, которые обучались за счет предприятий, но работать отказались — Почти 200 тысяч рублей должен выплатить молодой врач больнице города Серов Свердловской области за то, что после учебы он отказался приехать туда на работу.

— Секретный свидетель — Белорусским милиционерам могут разрешить скрыть свое имя в суде. А как у нас?— Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев предложил внести в республиканский Кодекс об административных правонарушениях важную поправку.

— Тянет нуль на себя — ФРС США де-факто объявила эпоху слабого доллара — Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, ожидает, что околонулевые процентные ставки останутся на этом уровне еще минимум три года.

— Аварийный вывод — Разработчики беспилотных авто понесут ответственность за ДТП — В США оператор беспилотного такси Uber получил обвинение в убийстве по неосторожности.

— Страна неделима — За попытки отдать территории нашей страны будут отправлять в тюрьму — Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении два законопроекта о наказаниях за действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, и призывы к таким действиям.

— Смените курс немедленно — Российские военные решили уточнить свои полномочия — как именно они имеют право прогонять незваных гостей, вторгшихся по морю на территорию нашей страны — Дело в том, что согласно действующим законам пограничная служба ФСБ и вооруженные силы РФ могут применить все виды вооружений в отношении нарушителей, но только "для пресечения вооруженной агрессии".

— Заявление об отставке — Евгений Савченко покидает пост губернатора Белгородской области — Губернаторский корпус покидает старожил региональной политики — Евгений Савченко объявил об уходе с поста главы Белгородской области.

— Космос как угроза — Страны БРИКС выработали новую стратегию безопасности — В четверг в Москве прошла десятая ежегодная встреча высоких представителей стран государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

— Ответный ход — Сенаторы примут законы по защите выборов от вмешательства извне — Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ подготовила ряд законодательных инициатив, направленных на защиту российских выборов от иностранного вмешательства.

— Для обороны Арктики — В Арктике сохраняется тенденция к осложнению военно-политической обстановки — Прежде всего, это связано с растущей конкуренцией между ведущими государствами мира за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям.

— Неотложные метры — Правительство дополнительно поддержит строителей и покупателей жилья — Правительство подготовило меры дополнительной поддержки строительной отрасли в условиях сокращения незащищенных статей расходов федерального бюджета в 2021 году, рассказал в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

— Маму не меняем — Правительство поддержало проект запрета рекламы заменителей женского молока — Правительство России поддержало проект поправок в Закон "О рекламе", вводящий запрет рекламы заменителей женского молока и в целом ограничивающий рекламу детского питания для малышей первого года.

— За проезд передадут анонимно — Запрет пополнять наличными транспортные карты может быть отменен — Банк России поддерживает инициативу об отмене запрета на пополнение наличными транспортных карт, которые работают по модели анонимных электронных кошельков, сообщил представитель регулятора.

— Отдых дорогого стоит — Кешбэк за путешествия по России вырастет до 50 тысяч рублей — Ростуризм предложил увеличить максимальную сумму выплат при покупке туров по России до 50 тысяч рублей.

— Урок идет — В России более 99 процентов школ работают в нормальном режиме — В России большинство школ, детсадов и колледжей работают в обычном режиме.

— Навели порядок — В России изменятся правила приема в университеты — Министерство науки и высшего образования утвердило порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

— Калорийная перемена — На Южном Урале школьников обеспечили полноценным питанием — В деревне Мамаево Сосновского района к новому учебному году открыли мини-столовую.

— Благодеяния в конкретном очертании — Патриарх Кирилл наградил церковным орденом президента "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова — Президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов получил высокую награду в знак признания как его личных заслуг, так и заслуг нефтяной компании перед РПЦ.

— Компьютер под стволом — Новое стрелковое оружие снабжают видеокамерой и цифровым экраном — Профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности, который будет отмечаться 19 сентября, — молодой.

— Преодолели по-братски — На учениях военные РФ и Беларуси вместе форсировали реку — На полигоне "Брестский" российские десантники и подразделения Сил специальных операций Беларуси проводят совместные тактические учения "Славянское братство-2020".

— От поля до границы — В России создадут систему контроля качества зерна — Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером парламента Алексеем Гордеевым предложила внести поправки в законы о зерне и о развитии сельского хозяйства.

— В последних строках — Нет оснований полагать, что смерть в СИЗО Тесака носит криминальный характер — В Следственном комитете РФ рассказали подробности расследования смерти заключенного Максима Марцинкевича, больше известного как Тесак.

— Полет фантазии — Через 10 лет после гибели под Смоленском президента Польши в Варшаве решили обвинить российских диспетчеров — В Кремле негативно отнеслись к требованиям Варшавы об аресте трех российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный 10-го апреля 2010 года.

— Чат попутал — В полиции ФРГ выявили группу неонацистов — Портреты Гитлера, изображения свастики и флагов третьего рейха, фотомонтажи, имитирующие мучения узников концлагерей в газовых камерах и расстрелы людей с темным цветом кожи — такой шокирующий контент обнаружили немецкие полицейские в чатах WhatsApp, в которых состояли их коллеги из земли Северный Рейн — Вестфалия.

— Чэнь Фэна лишили гольфа — Китайскому миллиардеру запретили жить в роскоши, пока он не отдаст долг — Глава крупного китайского конгломерата компаний HNA Group миллиардер Чэнь Фэн теперь не сможет тратить деньги на роскошную жизнь.

— Не соблюдая приличий — Евросоюзу дали повод ввести новые санкции против России — Евросоюз не интересует выяснение всех противоречивых обстоятельств якобы имевшего места отравления блогера Алексея Навального.

— Человек из синего корпуса — Валерий Вечорко: Нам жить в условиях нового вируса — Осенью, когда помимо ковида на нас надвигается сезонный грипп, очень важно разделить потоки пациентов таким образом, чтобы грипп не наложился на ковид, а ковид на грипп.

— Переболели. Что дальше?— В Приангарье запустили программу реабилитации после COVID-19 — Первым медучреждением, решившимся на эксперимент, стала больница N 8 — одна из крупнейших в крае.

— Диагноз по ритму — Сердце сообщает о депрессии — Мало кто хотя бы раз в жизни не впадает в депрессию — по разным причинам.

— Погубил "Чистый город" — При пожаре погибли лечившиеся анонимно пациенты — Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия задержал директора красноярской частной наркологической клиники "Чистый город", где пожар унес жизни четырех человек.

— "Комету" потеснили — Паромное сообщение увеличит число гостей на легендарный остров — Заповедный остров Кижи со знаменитой Преображенской церковью в следующем году станет более доступным для путешественников.

— 25 лет без "лица" — После публикации пострадавший от землетрясения в Армении Артур Мацакян получит российский паспорт — Тринадцать лет назад в России была запущена программа репатриации соотечественников, которая помогла почти миллиону человек после развала СССР получить дом.

— Гулять по воде — В столице пройдет фестиваль сапсерферов — В ближайшую субботу, 19 сентября, в столице впервые пройдет фестиваль "Московская акватория".

— Зовут на балл — Зачем магазины открыли "шпионский клуб" — "Тайным покупателям" придумали новые форматы: "Пятерочка" запустила "Шпионский клуб", а авиакомпания S7 — приложение для замечаний пассажиров.

— Привет. Привит?— Главы Москвы и Подмосковья рассказали о вакцинации от гриппа и коронавируса — Уже около 700 москвичей сделали прививку от коронавируса, все они чувствуют себя хорошо.

— Слушай себя — В Кузьминках откроется музей тишины — Первый в России музей тишины на следующей неделе откроется в Москве.

— Все цветы радости — Как в этом году стать участником акции "Посади свое дерево" — Традиционная акция "Посади свое дерево", в которой жители Московской области охотно принимают участие с 2013 года, этой осенью пройдет в непривычном формате.

— Натанцевали — В Дагестане новый всплеск коронавируса связали со свадьбами — В Дагестане вновь наблюдается всплеск заболеваемости пневмонией и COVID-19.

— Скорая для беременных — Первая выездная акушерская бригада появилась в Петербурге — В родильном доме N18, фактически выполняющем функции городского перинатального центра Северной столицы, открылось новое подразделение — выездная служба.

— А за прогул — в тюрьму — В Поморье осужденные будут жить на мебельной фабрике — В Архангельской области сто осужденных к принудительным работам будут делать мебель и жить прямо на фабрике.

— Город на подъеме — Сергей Кузнецов о Москве после пандемии, реновации и других крупных проектах — Москва возвращается к привычному образу жизни.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Вредные вбросы: перед думскими выборами вырастет количество фейков — Дискредитация избирательной кампании может начаться в октябре-ноябре — Распространение фейков о выборах в Госдуму в 2021 году может начаться уже в октябре-ноябре нынешнего года.

— Четвертый за поведение: что будет с карьерой бывшего защитника Михаила Ефремова — Скандалист Эльман Пашаев 18 сентября рискует в очередной раз лишиться адвокатского статуса — Скандальный адвокат Эльман Пашаев, который защищал актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, может лишиться своего статуса уже 18 числа.

— Расплата за дым: бизнес просит не увеличивать акцизы на сигареты на 20% — Табачники раскритиковали инициативу Минфина и предложили альтернативный вариант — Бизнес предложил кабмину повысить акцизы на табачную продукцию на 8%, а не на 20%, как анонсировал Минфин.

— Безвременная причина: COVID-19 отнимает более десяти лет жизни — Коронавирус вышел на первое место в списке причин смертности в некоторых странах — Серьезность последствий пандемии COVID-19 ученые предложили оценить с помощью расчета "потерянных потенциальных лет жизни".

— Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты — Спрос на объемы от $5000 вырос в 10 раз — В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности.

— "Новые вспышки могут случиться даже там, где стабильная ситуация" — Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович — о динамике заболеваемости COVID-19 в РФ и других странах — Риск новых вспышек коронавируса сохраняется во всех странах мира, заявила в интервью представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

— Разложить по нотациям: возможные санкции ЕС не останутся без ответа — Резолюция Европарламента носит рекомендательный характер и не способна остановить "Северный поток – 2" — Россию пытаются вытеснить с газового рынка, но вряд ли проект "Северный поток – 2" удастся остановить из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

— Роль для "Терминатора": на испытания выходит новый вид бронетехники — Учения "Кавказ-2020" решат судьбу боевых машин поддержки танков — На стратегических учениях "Кавказ-2020" проведут полномасштабную проверку уникальных боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

— С вещами на вылет: число уволенных строителей Центра имени Хруничева увеличилось до 800 — Прокуратура начала проверку по факту возможных нарушений трудового законодательства — Скандал с массовым увольнением строителей Национального космического центра (НКЦ) в Москве набирает обороты.

— Варшавский оговор: РФ закрыла вопрос с польской трагедией в Смоленске — Требование республики выдать авиадиспетчеров не усугубит отношений с Москвой, потому что дальше уже некуда — Тема расследования авиакатастрофы под Смоленском, унесшей жизни руководителей Польши, для РФ закрыта.

— Требует ухода: изменит ли отставка Сарраджа баланс сил в Ливии — Россия не будет корректировать свою позицию по отношению к конфликту в арабской стране — Отставка премьер-министра западной Ливии Фаиза Сарраджа не изменит баланс сил в стране и не повлияет на позицию России по отношению к конфликту.

— Индивидуальный поход: ИП обеспечили резкий рост банкротств граждан — До конца года несостоятельными могут быть признаны около 22 тысяч предпринимателей — В этом году произошел резкий рост банкротств граждан. По данным "Федресурса", за январь-август 2020-го показатель увеличился почти на 62% — до 64 тысяч граждан.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— "Яндекс" выпутался из кредитной истории — Российская интернет-компания остановила свои скоринговые проекты — "Яндекс" перестал заниматься оценкой платежеспособности банковских клиентов по агрегированным данным об интернет-пользователях.

— Оппозиция концентрируется на сокращении и переносе — Что лидеры думских фракций будут обсуждать с Владимиром Путиным — Лидеры оппозиционных фракций на встрече с президентом предложат отменить трехдневное голосование и перенести день выборов на весну.

— В чем особенность бюджетной политики 2021 года — Благоприятная ситуация с российскими бюджетными резервами позволяет подумать о расширении мер поддержки граждан и бизнеса и об увеличении трансфертов регионам.

— По Джонсону ударил ирландский бумеранг — Джо Байден раскритиковал игнорирование Лондоном его обязательств перед ЕС — Фаворит президентской гонки в США — Джо Байден пригрозил заблокировать торговые переговоры с Британией, если Лондон решится нарушить ранее данные ЕС обещания, используя положения нового законопроекта о внутреннем рынке страны.

— Льготы с любой ценой — Правительство внесет поправки в налоговый кодекс, чтобы поддержать проект "Восток ойл" — Власти почти вдвое снизят порог цены на нефть, при которой "Роснефть" сможет получить налоговый вычет для обустройства "Восток ойл", нефтегазовой провинции на Таймыре.

— Минсельхоз пришелся не ко двору — "Деловая Россия" предложила изменить правила предоставления сельской ипотеки — Застройщики попросили Минстрой пересмотреть программу сельской ипотеки.

— Мусорные риски — В пяти регионах операторы по вывозу бытовых отходов могут остановить работу — "Российский экологический оператор" предупредил о рисках приостановки работы девяти операторов по вывозу отходов.

— Переводы вышли из карантина — ЦБ зафиксировал резкое увеличение объемов отправляемых за границу денег — В июле 2020 года из России за рубеж физические лица перевели рекордный с октября 2018 года объем средств.

— Компенсации за вывоз и ныне там — Власти вернули туроператорам лишь часть средств, потраченных на возвращение россиян из-за рубежа — Государство пока так и не компенсировало в полном объеме турфирмам их затраты на вывоз соотечественников с зарубежных курортов минувшей весной, в разгар пандемии.